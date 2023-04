Geen doorstart voor modemerk Gaïa Gaïa

Modemerk Gaïa Gaïa, het modemerk van ondernemers Zoe en Quince Karssen, wordt niet doorgestart, zo blijkt uit het faillissementsverslag van de curator in de zaak. Het merk werd op 8 maart failliet verklaard.

Het faillissement is destijds aangevraagd op verzoek van een producent, zo blijkt uit het verslag. De bestuurders van het bedrijf, Gaïa Gaïa BV, hebben tegen de curator aangegeven dat de oorzaak van het faillissement ligt bij het feit dat de productie bij een buitenlandse producent meer dan twee maanden te laat geleverd werd. Hierdoor leed Gaïa Gaïa een schade van 50.000 euro doordat afnemers de bestellingen annuleerden en dat er kortingen gegeven moesten worden aan afnemers die wel doorgingen met de bestellingen. Om die reden is Gaïa Gaïa vervolgens gaan produceren bij een buitenlandse distributeur, maar zaten er veel fouten in de producties. Dit leverde een schade van 90.000 euro op. “140.000 euro schade voor een start-up was niet meer te overzien. De nekslag was het beslag dat werd gelegd door een buitenlandse producent, waardoor er geen inkomsten meer konden worden gegenereerd,” aldus het verslag.

Gaïa Gaïa werd in 2020 gelanceerd en werd meteen gepresenteerd op Amsterdam Fashion Week. Tegen FashionUnited meldden Zoe en Quince Karssen destijds dat de ontwerpers terug gingen naar de kern. Het merk begon met T-shirts en sweatshirts, een element waarmee eerder merk Zoe Karssen ook heel bekend werd. De doelgroep van Gaïa Gaïa was tussen de twintig en veertig jaar met een casual, vrouwelijke stijl en een vleugje mannelijkheid. “Ze is succesvol, maar wil graag iets bijzonders en origineels dragen.” De items bevonden zich in het middenhoog segment.

Het merk Zoe Karssen, waar Zoe en Quince Karssen mee startten, ging in 2019 failliet maar werd doorgestart onder Fashion Invest. Het merk is inmiddels een nieuwe richting op gegaan, onder andere dankzij de creatieve leiding van Nederlandse ontwerper Erik Frenken.