Peek & Cloppenburg toch niet nieuwe eigenaar Duits warenhuis Sinn

Duits warenhuis Sinn wisselt toch niet van eigenaar.

Isabella Goebel blijft aandeelhouder van Sinn GmbH, zo deelde het modehuis uit Hagen maandag mee. Tijdens de schuldeisersvergadering van de insolvente modeketen stemden de schuldeisers voor het aanbod van de huidige eigenaar. Hiermee versloeg Goebel een concurrerend bod van JC Switzerland Holding, het moederbedrijf van de Düsseldorfse retailketen Peek & Cloppenburg.

Oorspronkelijk zou er tijdens de vergadering, die eind april was gepland, slechts over één aanbod worden gestemd. Verrassend genoeg werd er echter een tweede insolventieplan ingediend. Naast de reeds bekende interesse van Peek & Cloppenburg, die in februari was goedgekeurd door het Bundeskartellamt], diende Goebel op korte termijn ook een eigen aanbod in.

Met deze beslissing staat nu vast dat Sinn onder de leiding van de huidige eigenaar zal worden voortgezet. Het aangenomen insolventieplan voorziet in het behoud van alle 34 vestigingen en ongeveer 1.500 arbeidsplaatsen. Ook het hoofdkantoor in Hagen blijft bestaan.

Schuldeisers stemmen tegen het aanbod van Peek & Cloppenburg

Beide bieders hadden toegezegd alle vestigingen en alle arbeidsplaatsen te zullen behouden – een basis die een bovengemiddelde vergoeding mogelijk maakte op de vastgestelde vorderingen van de schuldeisers, aldus de mededeling. Dit bood de schuldeisers een zeer goede uitgangspositie voor de stemming tijdens de vergadering, die uiteindelijk in het voordeel van Goebel uitviel, verklaarde curator Michael Mönig.

Goebel is sinds 2017 aandeelhouder van het moederbedrijf van Sinn, SLE, en werkte sinds de opening van de insolventieprocedure in december nauw samen met de curator en de door de directie aangestelde herstructureringsexpert Jan Ockelmann van SGP Schneider Geiwitz Nord. De nieuwe en tevens oude eigenaar bedankte de schuldeisers voor hun vertrouwen – en de werknemers, die “te allen tijde volledige inzet hebben getoond en voor het bedrijf hebben gestreden”.

Met deze beslissing nadert de tweede insolventie van Sinn binnen slechts vier jaar langzaam haar einde. Na het verstrijken van de termijnen kan de rechtbank in Hagen in de komende weken de insolventieprocedure over het vermogen van het bedrijf beëindigen. Daarmee zal Sinn als gesaneerd worden beschouwd.