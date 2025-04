Overname van Sinn door Peek & Cloppenburg: Beslissing verwacht in april

De toekomst van de Duitse kledingketen Sinn zou deze maand nog duidelijk kunnen worden. Nadat modehuis Peek & Cloppenburg Düsseldorf in januari zijn interesse in een overname kenbaar maakte en de Duitse mededingingsautoriteit, het Bundeskartellamt, in februari instemde met de geplande transactie, ligt de beslissing nu in handen van de schuldeisers. Een overeenkomstige vergadering is gepland voor 28 april, zo bevestigde P&C op verzoek van FashionUnited. Eerder had het branchemedium Textilwirtschaft bericht over de aanstaande beslissing.

Ongeveer twee jaar na het eigen faillissement zou P&C daarmee een van de belangrijkste overnames in de Duitse modehandel tegemoet kunnen zien. Door de overname zou het bedrijf zijn marktaandeel uitbreiden in verschillende steden waar beide retailers al vertegenwoordigd zijn. Volgens de huidige stand van zaken zal Sinn GmbH echter grotendeels onveranderd blijven bestaan en onder de merknaam Sinn op de markt blijven opereren.

Het Bundeskartellamt zag ondanks de landelijk leidende positie van Peek & Cloppenburg in de stationaire detailhandel in textiel geen aanleiding tot bezwaren. Consumenten zouden ook na een overname voldoende alternatieven hebben – naast de e-commerce activiteiten, bijvoorbeeld kleinere multibrand-winkels, merkwinkels en verticaal geïntegreerde modeketens, zo luidde de motivering van de autoriteit in februari.

Tegelijkertijd benadrukt Dirk Boventer, partner en directeur en hoofd van de Solution Group Consumptiegoederen en Handel bij het in München gevestigde adviesbureau Atreus, echter de aanzienlijke risico's van een dergelijke overname. De economische situatie van P&C is ondanks de afgeronde herstructurering nog niet duurzaam veiliggesteld.

Daarnaast wordt het businessmodel van Sinn als kwetsbaar beschouwd. Het huidige faillissement is al het vierde in de afgelopen 20 jaar en het tweede binnen slechts vier jaar. Ondanks de gespannen situatie opende de retailer uit Hagen in oktober vorig jaar een nieuw modehuis in het Rijnlandse Brühl en plande daarnaast nog een filiaal in Bad Kreuznach.

Sinds het einde van het eigen faillissement in september 2023 volgt P&C een consequente expansiestrategie, recentelijk versterkt in Oost-Europa. Al eerder had het bedrijf aanzienlijk uitgebreid – onder andere door de overname van de Deense warenhuisketen Magasin du Nord in 2021.

Of het nu daadwerkelijk tot een overname van Sinn komt, zal eind april duidelijk worden.