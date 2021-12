Geen voorraadvergoeding voor winkels, kabinet verruimt wel andere steunmaatregelen

Slecht nieuws voor winkeliers die hoopten op een voorraadvergoeding. Het kabinet heeft besloten deze niet in te voeren, zo is te lezen in een bericht van de rijksoverheid. “Een voorraadvergoeding voor de horeca en detailhandel voert het kabinet niet in. Een dergelijke regeling is slecht uitvoerbaar en maakt het niet goed mogelijk om tijdig steun te verlenen," aldus het bericht.

Verruiming van huidige steunmaatregelen

Het kabinet verruimt wel huidige steunmaatregelen, zo blijkt uit het bericht. Zo wordt het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun wordt gegeven van 80 procent naar 90 procent bijgesteld. Ook wordt de grens om in aanmerking te komen voor de TVL-steun verlaagd van 30 procent omzetverlies naar 20 procent. Om dit mogelijk te maken trekt het kabinet 590 miljoen extra uit zo is te lezen in het bericht.

Eerder pleitten INretail, MKB Nederland en VNO-NCW al voor steunmaatregelen op maat voor de retailsector. Zo hoopte men op een voorraadvergoeding en dat de regels voor de berekening voor NOW en TVL-steun aangepast zouden worden. Omdat de lockdown nu verspreid is over twee kwartalen, het vierde van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, wordt het nu moeilijker om in aanmerking te komen aangezien de steun per kwartaal wordt berekend.