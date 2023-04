Gerry Weber gaat groots herstructureren, vraagt insolventieprocedure aan voor Duitse tak

Gerry Weber International AG gaat groots herstructureren, zo blijkt een persbericht. Het bedrijf vraagt een speciale financiële herstructurering aan bij de lokale rechtbank van Essen. Daarbij vraagt het een insolventieprocedure aan voor de Duitse tak waarmee het bedrijf het winkelnetwerk in Duitsland wil reduceren.

Gerry Weber International AG vraagt een zogeheten ‘StaRUG’ procedure aan. Door middel van deze procedure en meerdere wettelijke mogelijkheden wil de Duitse modegroep een herstructurering van de passivazijde van de onderneming bewerkstelligen en de balans verbeteren, aldus het persbericht. Een onderdeel van deze procedure betekent ook dat Gerry Weber International AG de aandelen van de beurs haalt.

Voor Gerry Weber Retail GmbH, een dochterbedrijf en de Duitse tak van Gerry Weber International AG, wordt een insolventieprocedure in eigen beheer aangevraagd bij de rechtbank van Bielefeld. Het doel van deze procedure is om het Duitse retailnetwerk te optimaliseren. De insolventieprocedure wordt beperkt tot drie maanden en is alleen van toepassing op Gerry Weber Retail GmbH. Andere takken en Gerry Weber International AG zijn niet bij de procedure betrokken.

Om de herstructurering in goede banen te leiden heeft Gerry Weber International AG Dirk Reichert aangesteld als ‘Chief Restructurering Officer’, aldus een tweede persbericht.

De Duitse modegroep benadrukt dat de operationele activiteiten van Gerry Weber International AG voortgezet worden en dat er geen impact zal zijn op de leveringen van de groep. Het bedrijf is het moederbedrijf van de merken Gerry Weber, Taifun en Samoon. Gerry Weber International is met de drie merken aanwezig in totaal 54 markten. Het bedrijf heeft zo’n 2.100 mensen in dienst wereldwijd.

Het is goed om te benadrukken dat insolventieprocedures in Duitsland anders zijn dan in Nederland en België. In Duitsland worden insolventieprocedures vaak ingezet om een bedrijf succesvol te kunnen herstructureren. In het Nederlands doet het woord 'insolventie' al vaak denken aan surseances van betaling en faillissementen waarna een bedrijf wellicht een doorstart maakt.

Insolventieprocedure voor Duitse retailtak Gerry Weber

“De herstructurering is een nodige reactie op externe omstandigheden,” aldus Angelika Schindler-Oberhaus, CEO van Gerry Weber International AG, in het persbericht. “Retail in zijn geheel moet geherstructureerd worden. Daarom willen we een winkelnetwerk geschikt voor de toekomst bouwen, want we geloven ferm in winkels. Tegelijkertijd moeten we elke winkelmeter opnieuw bekijken. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het bedrijf kan focussen op de gezonde kern van Gerry Weber: Drie merken met een aantrekkingskracht die goed ontvangen worden en geliefd zijn bij klanten. We willen daarnaast de succesvolle wholesale, e-commerce en internationale activiteiten versterken.”

Het persbericht laat blijken dat de ‘externe omstandigheden’ waar Schindler-Oberhaus over spreekt te maken hebben met de diverse corona-gerelateerde sluitingen van winkels in Duitsland, veranderingen in consumentengedrag, de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en de beperking van beschikbaar inkomen van consumenten.

Opnieuw grote herstructurering bij Gerry Weber International AG

Het meest recente financiële bericht van de groep komt uit november vorig jaar. Op dat moment rapporteerde Gerry Weber International AG de cijfers voor de eerste negen maanden van het boekjaar 2022. Daaruit bleek dat de omzet van het bedrijf met 30,2 procent was gestegen in vergelijking met een jaar eerder en dat de ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) met ruim 13 miljoen was gestegen. Het netto inkomen bleef echter wel negatief, maar verbeterde licht. Het netto inkomen kwam namelijk uit om een min van 10,2 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Gerry Weber International AG gaat herstructureren. In april 2019 startte de gehele groep een insolventieprocedure met het doel het bedrijf te herstructureren en een nieuwe financiële structuur op te bouwen. Het insolventieplan wat hier aan hing is vervolgens geïmplementeerd en op 31 december 2019 werd de insolventieprocedure opgeheven door de rechtbank van Bielefeld. Tijdens deze herstructurering werden bijvoorbeeld alle winkels in Groot-Brittannië gesloten.