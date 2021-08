Goedgekeurd: Wehkamp mag Kleertjes.com overnemen

Wehkamp-eigenaar RSF Holland Holding B.V. mag kinderkledingwebshop Kleertjes.com overnemen, dat heeft de Autoriteit Consument en Markt besloten. Volgens het AMC blijft er voldoende concurrentie over.

De overname van Kleertjes.com door Wehkamp stond al even op de planning. Op 28 juli jl. maakte Wehkamp in een publicatie van zijn jaarcijfers bekend een voorlopige overeenkomst te hebben gesloten met Kleertjes.com. Die overeenkomst is nu definitief. Eerder liet Graham Harris, Wehkamp topman, in een persbericht al weten uit te kijken naar de overname van Kleertjes.com: “Hiermee kunnen wij onze sterke e-commercepositie verder uitbouwen en volledig voldoen aan onze ambitie om ieder Nederlands gezin te bedienen met ons unieke, meest inspirerende en best samengestelde assortiment in mode en wonen.”

Hoewel de kinderkledingwebshop is overgenomen, behoudt Kleertjes.com gewoon haar merkidentiteit. De operationele klanten van het bedrijf worden wel bij elkaar gebracht. Kleertjes.com is actief in Nederland en België. De webshop verkoopt 150 gerenommeerde kindermodemerken in de maten 44 tot en met 188. Het bedrijf draait jaarlijks een omzet van zo’n 45 miljoen euro en trekt 1,2 miljoen bezoekers per maand.