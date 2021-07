Kleertjes.com komt in handen van Wehkamp

Wehkamp-eigenaar RSF Holland Holding B.V heeft een voorlopige overeenkomst bereikt voor de overname van kinderkledingwebshop Kleertjes.com. Dat meldt Wehkamp woensdag bij de publicatie van zijn jaarcijfers. Hoeveel geld er met de overname is gemoeid, wordt niet bekendgemaakt.

Kleertjes.com, het bedrijf dat in 2003 werd opgericht door Claudia Willemsen en uitgroeide tot een van de grootste Nederlandse kindermodewebshops, behoudt zijn merkidentiteit, zo is in het bericht te lezen. Wel worden de operationele kanten van het bedrijf bij elkaar gebracht.

Naar verwachting heeft de deal geen gevolgen voor de 400 mensen die momenteel bij de kinderkledingwebshop werken. Ook blijven de bedrijfslocaties van Kleertjes.com in Hilversum en 's-Heerenberg operationeel, zo meldt Wehkamp.

"Wij zijn zeer verheugd de overname van Kleertjes.com aan te kondigen waarmee wij onze sterke e-commercepositie verder kunnen uitbouwen en volledig kunnen voldoen aan onze ambitie om ieder Nederlands gezin te bedienen met ons unieke, meest inspirerende en best samengestelde assortiment in mode en wonen," zegt Graham Harris, Wehkamp topman, in het persbericht. "Onze ruime ervaring op het gebied van assortimentssamenstelling, fulfilment, toepassing van klantdata, e-commerce innovatie en logistiek en onze diepgaande relaties met onze leveranciers en unieke samenwerkingsverbanden kunnen wij volledig benutten bij Kleertjes.com."

De verwachting is dat de overname tegen het einde van het derde kwartaal van 2021 is voltooid.

De omzet van Wehkamp steeg het afgelopen boekjaar met 22 procent ten opzichte van het vorige boekjaar, naar 729,5 miljoen euro. Wehkamp noteerde in de categorie wonen (inclusief tuin) een omzetgroei van 40 procent. De omzet in beauty-producten nam toe met 51 procent en kindermode met 46 procent. De EBITDA steeg in het boekjaar 2020-2021 fors naar 57 miljoen euro, een 247 procent plus ten opzichte van de 16,4 miljoen euro in het voorgaande jaar.

Wehkamp kon in het coronajaar ‘goed inspelen op de sterke verschuiving naar online winkelen’. Ook dreven strategische samenwerkingen, zoals de collecties ontwikkeld met de Nederlandse chef Miljuschka Witzenhausen, de omzet omhoog, zo meldde het al tijdens de publicatie van de voorlopige cijfers . Het warenhuis zegt de afgelopen jaren veel te hebben geïnvesteerd in technologie, automatisering en infrastructuur. Wehkamp telt inmiddels 2,5 miljoen klanten.

