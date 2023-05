Goosecraft start door met webshop, zonder winkels en gaat focussen op wholesale

Modemerk Goosecraft start door met de webshop, maar zonder winkels, zo vertelt Marc Mandemakers, eigenaar van Brandfarm BV die het modemerk overnam, aan Textilia. Daarnaast wordt een deel van het team behouden, blijft de verkoop in Amsterdam en verhuist de backoffice naar het hoofdkantoor in Kaatsheuvel, waar Brandfarm BV is gevestigd.

“Zelf retailen past niet bij ons bedrijf”, aldus Mandemakers. “Onze focus ligt meer op de wholesale. We onderzoeken wel of we de webshop kunnen doorstarten, zelfstandig of met een partner.” De winkels blijven nog een paar maanden open als tijdelijke outlets onder leiding van een andere partij, die de voorraden heeft opgekocht.

Verder zal het Brabantse bedrijf zich, samen met Goosecraft, focussen op het ontwikkelen van kleding- en schoenencollecties voor de komende seizoenen. Hoe de toekomst van Goosecraft er precies uit gaat zien, wordt nog niet verteld. “Er zijn ideeën, maar we willen eerst rust in de tent”, vertelt Mandemakers aan Textilia, “onze prioriteit ligt nu bij de wholesale."

"De collecties voor voorjaar 2023 waren ten tijde van het faillissement nog niet volledig uitgeleverd en de orderportefeuille voor winter 2023-2024 was nog niet rond. Gelukkig lijkt het erop dat we de najaarscollectie kunnen leveren als gepland. We nemen met elke klant individueel contact op. We hebben nog niet iedereen gesproken, maar de vooruitzichten stemmen alvast positief.”

Modemerk Goosecraft vroeg in februari zelf een faillissement aan, nadat het bedrijf lijdde aan een dalende omzet van vorig jaar en stijgende kosten.