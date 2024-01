GrandOptical vraagt faillissement aan in België

Optiekketen GrandOptical heeft een faillissement aangevraagd nu het zich in financieel zwaar weer verkeert, zo meldt De Standaard op basis van een aankondiging tijdens een bijzondere ondernemingsraad van GrandOptical. Daar werd ook bekendgemaakt dat de lonen voor de maand januari niet worden uitbetaald.

Bij het faillissement zijn 120 GrandOptical-medewerkers betrokken. Het is goed om te benadrukken dat Pearl niet is betrokken bij het faillissement.

GrandOptical boekte in 2022 een miljoenenschuld (9 miljoen euro) die ongeveer een derde van de omzet betreft, schrijft De Standaard. De cijfers over het jaar 2023 zijn nog niet bekend, maar beloven dus niet veel goeds.

Het is nu bijna drie jaar geleden sinds EssilorLuxottica en GrandVision een deal sloten die door de Europese Commissie werd goedgekeurd. De Europese Commissie keurde de deal goed, mits de twee bedrijven zich aan de opgelegde voorwaarden hielden. EssilorLuxottica zou, zonder de voorwaarden, anders de grootste optiekgroep in Italië worden en driemaal zo groot zijn als de nummer twee in het land. Bovendien zou het Italiaanse bedrijf het retailers in Nederland, België en Italië moeilijker maken om toegang te krijgen tot eyewear die wordt gemaakt en gedistribueerd door EssilorLuxottica.

Daarom besloot de Europese Commissie onder andere dat de bedrijven de gehele Eyewish keten moesten verkopen. Daardoor werden de 35 winkels van GrandOptical in België verkocht, maar bleef de merknaam eigendom van GrandVision en EssilorLuxottica.