Greenpeace vindt eerste textielbedrijf dat voldoet aan milieustandaard

Milieuorganisatie Greenpeace heeft het Litouwse textielbedrijf Utenos trikotažas erkend als “het eerste textielbedrijf ter wereld dat volledig volgens de ecologische textielstandaard van Greenpeace werkt.” Dat kondigt de textielproducent aan in een persbericht.

De belangrijkste vereisten binnen de Greenpeace-standaard, die staat beschreven in de twintig pagina’s tellende ‘Greenpeace Global Textile Procurement Trial Standard’, zijn de volledige eliminatie van vervuilende chemicaliën in kledingproductie, ethische werkomstandigheden en transparantie in de productieketen. “Het is de standaard voor elk modemerk dat geloofwaardig wil zijn op het gebied van duurzaamheid. Utenos trikotažas is het eerste textielbedrijf dat aan deze vereisten voldoet,” zegt Viola Wohlgemuth, Campagneleider Consumptie en Gifstoffen bij Greenpeace, in het persbericht.

De afgelopen jaren produceerde Utenos Trikotažas een eerste collectie ‘schone’ T-shirts voor Greenpeace. Volgens Wohlgemuth heeft Utenos Trikotažas hiermee bewezen dat het mogelijk is om de textielproductieketen helemaal vrij te maken van schadelijke chemicaliën - van de productie van grondstoffen tot verfprocessen, bedrukking en verpakking. “Deze collectie bewijst dat een schone, eerlijke en volledig transparante productie werkelijkheid kan worden. En dan niet in een kleine boetiek, maar op industrieel niveau”, zo stelt Wohlgemut.

Petras Jašinskas, CEO van Utenos Trikotažas, noemt de erkenning een “historische prestatie.” “Het is fenomenaal om de eerste fabriek in de wereld te zijn die aan de vereisten van Greenpeace voldoet, het is een waardering van ons harde werk. Utenos Trikotažas is al lange tijd vrij van schadelijke chemicaliën op alle niveaus van het productieproces. We hopen dat dit voorbeeld andere textielproducenten zal inspireren en aanmoedigen”, aldus Jašinskas in het persbericht.

Greenpeace voert al sinds 2011 campagne tegen het gebruik van chemicaliën in kledingproductie, onder de noemer ‘Detox My Fashion’. De bredere ‘Global Textile Procurement Trial Standard’ werd in mei 2019 ingevoerd. Greenpeace werkt daarvoor samen met andere duurzaamheidscertificaten als OEKO-TEX, GOTs en Fairtrade. Greenpeace hoopt dat Utenos Trikotažas als een voorbeeld kan gelden voor de textielstandaard.

Utenos Trikotažas, onderdeel van de SBA-groep, is de grootste textielproducent in Centraal- en Oost-Europa. Het werd in 1967 opgericht en exporteert inmiddels tachtig procent van de producten naar ruim vijftien landen over de hele wereld.

