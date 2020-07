Grootste aandeelhouder Esprit verandert beslissing over topmanagement

Het topmanagement van Esprit kan toch aanblijven, zo meldt een persbericht van het merk. Het is een verrassende wending, want twee weken geleden maakte de nieuwe grootaandeelhouder North Point Talent Limited nog bekend geen vertrouwen te hebben in het huidige management . De aandeelhouder eiste toen dat zowel CEO van de Esprit Group, Anders Kristiansen, als financieel directeur Johannes Schmidt-Schultes zouden aftreden.

Nu werd op de beurs van Hongkong bekend gemaakt dat de vordering wordt ingetrokken en beiden hun positie houden als uitvoerend bestuurder en CEO en CFO. Karen Lo, eigenaar van North Point Talent Limited, meldt in het bericht nog steeds vertrouwen te hebben in het managementteam en hun strategische beslissingen. Het is goed nieuws voor Esprit, aangezien zij net begonnen zijn aan de implementatie van een stevige herstructurering als gevolg van Covid-19.