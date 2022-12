Grootste aandeelhouder Fashionette AG verkoopt aandelen door

Genui Gmbh & Co., de grootste aandeelhouder van Fashionette AG, verkoopt al haar aandelen door aan een andere partij. Dat is te lezen in een persbericht van Fashionette AG, moederbedrijf van de online accessoirewinkels Fashionette en Brandfield.

Het gaat om 2.388.072 aandelen, die samen 38,52 van het kapitaal en de stemrechten van het bedrijf vertegenwoordigen. De aandelen gaan over naar The Platform Group Gmbh & Co., zo laat Fashionette AG in het persbericht weten. The Platform Group is een Duits conglomeraat dat meerdere platforms in het portfolio heeft op het gebied van kleding, schoenen en accessoires, maar ook machines, auto’s en meubilair. Daaronder vallen bijvoorbeeld Envogue, Outfits24 en Schuhe24.

Volgens Fashionette AG is tussen de handelspartijen afgesproken om de aankoopprijs van de verkochte aandelen niet publiek te maken. Ook bij Fashionette AG is het overnamebedrag niet bekend.