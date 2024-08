Gucci eerste in luxe in het Fashion Revolution-rapport

Gucci staat bovenaan in de luxe sector op basis van transparantie over klimaatdoelstellingen, volgens het What Fuels Fashion?-rapport van Fashion Revolution. Onder leiding van CEO Jean-François Palus behaalt de Italiaanse Kering-dochter een score van 74 procent, wat aanzienlijk hoger is dan het wereldwijde gemiddelde van 18 procent.

Het What Fuels Fashion?-rapport rapporteert over de transparantie van grote modebedrijven (omzet van 369 miljoen euro of meer) op basis van hun openbare informatie. De indicatoren zijn verdeeld over vijf categorieën: rapportage, koolstofreductie, energiebeheer, financiering voor koolstofreductie, en het gebruik van hernieuwbare energie.

De hoogst scorende merken in 2024 zijn Puma met 75 procent, gevolgd door Gucci met 74 procent en H&M met 61 procent.

Recentelijk heeft Gucci het 2023 Gucci Equilibrium Impact Report uitgebracht, waarin het bedrijf de voortgang op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen beschrijft. Vorig jaar bereikte Gucci een algehele reductie van 7 procent van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met 2021, waarmee vooruitgang werd geboekt richting een reductiedoelstelling van 40 procent in 2035.

Mode kan ‘vals gevoel van vooruitgang’ creëren

Fashion Revolution wijst op een tekort aan transparantie bij grote modebedrijven over energiebronnen. Geen enkel groot modemerk maakt het elektriciteitsverbruik per uur van de toeleveringsketen bekend, wat kan leiden tot een "vals gevoel van vooruitgang" met betrekking tot klimaatdoelen, aldus Fashion Revolution. Daarnaast maakt 89 procent van de grote modemerken niet bekend hoeveel kleding ze jaarlijks produceren.

De non-profit organisatie stelt ook dat de meeste bedrijven geen plannen hebben om werknemers die getroffen zijn door de klimaatcrisis te ondersteunen. "Dit is van cruciaal belang gezien de zwakke sociale bescherming in landen waar kleding wordt geproduceerd en de armoedelonen en hoge schuldenniveaus van deze werknemers. Frequente klimaatgebeurtenissen, waaronder hittegolven, moessons en droogtes, verwoesten hun levensonderhoud."

Het rapport concludeert dat grote merken niet ambitieus genoeg zijn om significante klimaatdoelen te behalen. "Mode blijft een van de meest vervuilende industrieën, met fossiele brandstoffen die in elke productiefase worden verbrand — om nog maar te zwijgen van de brandstoffen die een aantal van onze populairste stoffen vormen."