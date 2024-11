Guess Inc. boekt omzetgroei in Q3, verlaagt winstverwachting voor fiscaal jaar

Het Amerikaanse modebedrijf Guess, Inc. rapporteert een omzet van 738,5 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 680 miljoen euro) in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2025. Dit is een stijging van 13 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzetgroei in het derde kwartaal werd vooral gedreven door de overname van het merk Rag & Bone en groei in Europa (omzetstijging van 7 procent). Noord-Amerika en Azië bleven echter achter door een zwakke consumentenvraag, aldus Guess-CEO Carlos Alberini.

Ondanks de hogere omzet noteert Guess, Inc. een nettoverlies van 23,4 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 21,6 miljoen euro) volgens de Amerikaanse boekhoudstandaard GAAP. De aangepaste nettowinst bedraagt 17,7 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 16,4 miljoen euro), een daling van 35 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Guess Inc. verlaagt winstverwachting voor 2025

Voor het volledige fiscale jaar 2025 heeft Guess, Inc. zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei van 7,1 tot 8,1 procent en een aangepaste winst per aandeel tussen 1,85 en 2,00 Amerikaanse dollar (ongeveer 1,71 tot 1,85 euro). Het bedrijf ging aanvankelijk uit van een omzetgroei van 8 tot 9 procent en een aangepaste winst per aandeel tussen 2,20 en 2,40 Amerikaanse dollar (ongeveer 2,03 tot 2,22 euro).

Guess Inc. verlaagt zijn winstverwachting voor het vierde kwartaal van fiscaal 2025 vanwege een combinatie van factoren die de prestaties beïnvloeden, zo blijkt uit het persbericht. Het bedrijf merkt dat de klantentraffic in Noord-Amerika en Azië trager is dan verwacht. Bovendien voorziet het bedrijf een daling in het consumentenvertrouwen, vooral in de markten van Noord-Amerika en Azië. Dit heeft een negatieve impact op de verkoop en winstgevendheid. Ondanks deze sociaal-politieke ontwikkelen lijkt het bedrijf positief.

Paul Marciano, medeoprichter en Chief Creative Officer, deelt: "Dit jaar hebben we aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe productintroducties en uitgebreidere marketingcampagnes, en de klanten hebben goed gereageerd. We hebben ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van de merken Rag & Bone en Guess Jeans, waardoor we onze distributiecapaciteit zowel nationaal als internationaal hebben vergroot. Onze focus ligt op het opbouwen van sterke merkbekendheid en het vergroten van de klantbetrokkenheid, terwijl we geweldige producten en een uitstekende klantervaring bieden. Ik ben enthousiast over onze collectie dit seizoen en geloof dat we goed gepositioneerd zijn voor deze belangrijke periode van het jaar."

CEO Alberini vult aan: "Op basis van de recente trends en andere externe factoren die onze activiteiten beïnvloeden, zoals valuta, vrachtkosten en belastingen, passen we onze vooruitzichten voor het vierde kwartaal aan voor zowel de omzet als de winst. We verwachten dat het huidige consumentensentiment en het trage klantenverkeer in Noord-Amerika en Azië in het vierde kwartaal zullen aanhouden, wat een negatieve invloed zal hebben op ons bedrijf. Daarom verwachten we nu voor het hele jaar een omzet van ongeveer 3 miljard dollar, of iets minder."

Alberini concludeert: "Terwijl we vooruitkijken naar volgend jaar, blijven we gefocust op de ontwikkeling van onze groeivisie. We hebben een sterk platform en een goed team dat zich blijft aanpassen aan ons nieuwe model om op lange termijn aanzienlijke waarde voor onze aandeelhouders te creëren."