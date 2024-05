Guess Inc. noteert lichte omzet- en winststijging in het eerste kwartaal

Het Amerikaanse modebedrijf Guess, Inc. heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, zo maakt het bedrijf bekend in een financieel rapport. Guess, dat in april een deel van het New Yorkse modemerk Rag & Bone overnam, noteert een lichte winst- en omzetstijging.

De netto-omzet van Guess in het eerste kwartaal bedroeg 591,9 miljoen Amerikaanse dollar (546,2 miljoen euro), een stijging van 4 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het in Los Angeles gevestigde bedrijf meldt dat de omzet in de detailhandel, inclusief e-commerce, met 7 procent daalde. Dit verlies werd gecompenseerd door een aanzienlijke stijging van de groothandelsinkomsten in Amerika, namelijk met 21 procent.

In het eerste kwartaal van het boekjaar boekte het bedrijf een winst van 13 miljoen Amerikaanse dollar (12 miljoen euro), vergeleken met een nettoverlies van 11,8 miljoen Amerikaanse dollar in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Guess, Inc. van plan eigen omzetrecord van 2,7 miljard euro te verbreken

Het management van Guess is optimistisch over het komende boekjaar. Het team voorspelt een omzetgroei van 9 tot 11 procent voor het tweede kwartaal.

Carlos Alberini, Chief Executive Officer, streeft ernaar dit jaar voor het eerst in de veertigjarige geschiedenis van het bedrijf het omzetrecord van 3 miljard Amerikaanse dollar (2,7 miljard euro) te overschrijden. Hij verklaarde: “We hebben dit jaar een ambitieuze agenda, waaronder de samenwerking met het Rag & Bone-team en de lancering van Guess Jeans. We zijn enthousiast over ons momentum.”

Op 2 april 2024 voltooiden Guess en WHP Global de overname van het New Yorkse modemerk Rag & Bone. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst verwierf Guess alle bedrijfsactiva van Rag & Bone voor een bedrag van 56,5 miljoen Amerikaanse dollar (52,6 miljoen euro). Eerder deze week kondigde Guess de benoeming aan van Andrew Rosen als uitvoerend voorzitter van het onlangs overgenomen Rag & Bone-merk.