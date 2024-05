Guess, Inc. benoemt Andrew Rosen tot uitvoerend voorzitter van Rag & Bone

Amerikaans modebedrijf Guess, Inc. benoemt Andrew Rosen vandaag tot uitvoerend voorzitter van het New Yorkse modemerk Rag & Bone. Dit laat Guess, Inc. weten in een persbericht.

Guess, Inc. heeft in februari het New Yorkse merk Rag & Bone overgenomen. Dit betekent dat Guess alle bedrijfsmiddelen van Rag & Bone in handen heeft. Guess en WHP Global zijn gezamenlijk eigenaar van het intellectuele eigendom van het New Yorkse merk. Rosen is al medeaandeelhouder van Guess, aldus het persbericht.

Volgens het persbericht is Rosen, de nieuwe uitvoerend voorzitter van Rag & Bone, “sinds 2006 betrokken” bij het merk. Carlos Alberini, CEO van Guess benadrukt zijn kennis: “Andrew kent ons bedrijf en onze industrie uitzonderlijk goed en als een echte visionair en pionier in de modewereld, heeft hij de weg vrijgemaakt voor vele andere oprichters, ontwerpers en ondernemers om te slagen en te groeien in de evoluerende en steeds meer digitale omgeving van vandaag.”

Rosen is geen onbekende in de Amerikaanse detailhandel. Rosen is momenteel CEO van Theory, Inc, een in New York gevestigde kledingretailer die hij in 1997 mede oprichtte. Rosen is al jaren jurylid bij de CFDA Fashion Awards en mentor van veel van de finalisten.