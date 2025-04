Gymshark behaalt recordomzet in boekjaar 2024, maar de winst blijft dalen

Sportkleding retailer Gymshark verwelkomde een sterke omzetgroei voor boekjaar 2024, met een stijging van 9 procent per jaar, wat neerkomt op 607,3 miljoen pond (715 miljoen euro). Hoewel de 'actieve handelsstrategie' en de 'levendigheid van het merk' werden genoemd als factoren die hebben bijgedragen aan de opleving, konden deze factoren de winst niet helpen, die een dalende trend vertoonde.

Voor het jaar dat eindigde op 31 juli 2024, gerapporteerd in de deponeringen bij het Britse Companies House, noteerde Gymshark een winst voor belastingen van 11,9 miljoen pond, een daling ten opzichte van de 13,1 miljoen pond in 2023. Dit weerspiegelt het derde opeenvolgende jaar van dalende winsten.

Er werd echter opgemerkt dat het bedrijf in die periode een aantal evaluaties van zijn end-to-end processen had uitgevoerd, waardoor Gymshark naar eigen zeggen mogelijkheden had geïdentificeerd om de efficiëntie en effectiviteit van zijn activiteiten te verbeteren, waarvan sommige al zijn geïmplementeerd.

Verdere investeringen in het merk, de positionering voor toekomstige groei en nieuwe technologieprojecten resulteerden in een stijging van de aangepaste EBITDA, die op jaarbasis steeg van 45,3 miljoen pond naar 51,7 miljoen pond. De brutowinstmarge steeg ondertussen van 60 procent naar 63 procent.

Gymshark maakt in 2025 de intrede in de Nederlandse markt door middel van een outlet en een eerste flagshipstore.

Gymshark schetst een strategisch drie jarenplan gericht op verdere groei

Gymshark verklaarde dat de prestaties van het bedrijf in de eerste helft van het jaar bijzonder sterk waren tijdens de Black Friday- en Cyber Monday-winkel evenementen, terwijl de tweede helft werd ondersteund door de lancering van een wholesale samenwerking met Selfridges en de uitbreiding van zijn activiteiten in de regio van de Samenwerkingsraad van de Golf, in samenwerking met Al Tayer.

In het rapport erkende de algemeen directeur van het bedrijf, Ben Francis, dat 'wereldwijde gebeurtenissen en de macro-economische omgeving onvoorspelbaar blijven' en dat Gymshark daarom zou zorgen voor 'zorgvuldig beheer en flexibele reacties'. “De raad van bestuur is zich ervan bewust dat de consument ook door deze trends wordt beïnvloed en beschouwt dit als onderdeel van de go-to-market strategie van het bedrijf”, aldus de verklaring.

Met dit in gedachten zouden de directeuren van Gymshark een strategisch driejarenplan hebben opgesteld, gericht op verdere groei via zowel het gevestigde e-commercekanaal als de retail- en wholesale kanalen. Het bedrijf anticipeert bovendien op verdere omzetstijgingen voor boekjaar 25, waarbij ook de winstgevendheid naar verwachting zal verbeteren. Fysieke retail en samenwerkingen met wholesale partners werden genoemd als belangrijkste aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingen.