Gymshark opent eerste Europese outlet store in Roermond

Brits sportmodemerk Gymshark opent op 17 april zijn eerste Nederlandse outlet store in Roermond, zo meldt Hannah Mercer, General Manager Wholesale & Retail, desgevraagd aan FashionUnited. Het is tevens de eerste outlet store op het Europese vasteland en de tweede outlet store wereldwijd.

Gymsharks allereerste outletstore bevindt zich in Becester Village (Verenigd Koninkrijk). “We hebben veel succes geboekt met deze outlet, dus we zijn erg enthousiast om te zien wat onze eerste outlet store op het Europese vasteland ons zal brengen”, deelt Mercer.

De nieuwe outlet store bevindt zich in winkelcentrum Designer Outlet Roermond. De gloednieuwe winkel is zo’n 3.300 vierkante meter groot en biedt diverse collecties aan, zoals de ‘Heritage’- en ‘Adapt’-collecties.

De winkel in Roermond gaat eerder open dan de aangekondigde opening van de eerste Nederlandse winkel in Amsterdam. Deze zal ‘in de komende maanden’ haar deuren openen in de Kalverstraat, meldt Mercer. Deze winkel is 10.000 vierkante meter groot en moet de ‘kernervaring van de toekomstige winkel in Westfield White City (Londen) evenaren’.