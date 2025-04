H&M Group voegt Monki nu officieel samen met het online platform van Weekday

De H&M Group verplaatst modemerk Monki naar de website van Weekday. De verhuizing maakt deel uit van een bredere online strategie van de modegroep. Klanten vinden Monki voortaan op het platform van Weekday, samen met andere merken zoals Cheap Monday en het Weekday-merk zelf. Volgens het bedrijf zorgt deze bundeling van merken op één platform voor "de ultieme shoppingervaring".

De online verhuizing volgt op eerdere stappen rond het merk. In 2025 sluit de H&M Group alle fysieke Monki-winkels. Een aantal wordt heropend als Weekday-winkels, aldus een persbericht van november 2024. In april 2023 sloot het bedrijf al het hoofdkantoor van Monki in Göteborg (Zweden).

De H&M Group, eigenaar van merken als COS, & Other Stories, Arket, Monki en Weekday, kampt met dalende financiële resultaten. Het bedrijf richt zich op het versterken van het productaanbod, een inspirerende winkelervaring en merkversterking. Dat deelde CEO Daniel Ervér in het meest recente kwartaalverslag. Hoewel de omzet in het eerste kwartaal met 3 procent steeg tot ruim 5,1 miljard euro, nam de winstgevendheid fors af.

H&M verwacht een positieve ontwikkeling in de tweede helft van het jaar.