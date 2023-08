H&M onderzoekt misstanden in kledingfabrieken in Myanmar

De Zweedse modegigant H&M onderzoekt twintig mogelijke misstanden in kledingfabrieken in Myanmar, zo meldt H&M aan Reuters. Het nieuws volgt nadat rivaal Inditex eind juli bekendmaakte te stoppen met inkopen uit het land.

De arbeidsomstandigheden zouden flink verslechterd zijn. BHRRC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde mensenorganisatie, constateerde 156 gevallen van vermeend misbruik van medewerkers in de kledingfabrieken tussen februari 2022 en februari 2023. Dat zijn honderd misstanden meer dan een jaar eerder, schrijft Reuters.

Er wordt voornamelijk gesproken over loonsverlaging en loondiefstal, gevolgd door oneerlijk ontslag, onmenselijke werktempo’s en gedwongen overwerk, blijkt uit het rapport van de NGO dat Reuters heeft geraadpleegd. BHRRC houdt beschuldigingen van schendingen van werknemersrechten in kledingfabrieken bij sinds de militaire junta de macht greep in Myanmar.

“Alle gevallen die in het rapport van BHRRC aan de orde komen, worden opgevolgd en waar nodig opgelost door ons lokale team en in nauwe samenwerking met relevante belanghebbenden”, verklaart H&M aan Reuters.

In het rapport worden tevens 21 misstanden in verband gebracht met leveranciers van Inditex. Het moederbedrijf van Zara weigerde commentaar te geven op het rapport, meldt Reuters.