H&M's Cheap Monday keert deze zomer terug

De Zweedse H&M Group zal in de zomer van 2024 opnieuw het Cheap Monday-label inzetten. Dit meldt de fast-fashion gigant op hun website. "Een kerncollectie van jeans" zal aangeboden worden via de webwinkel van Weekday en in geselecteerde Weekday-winkels en retailers.

H&M Group wil met het Cheap Monday initiatief vooral de jonge generatie aanspreken. "Cheap Monday gaat over de onbevreesde geest van de jeugdcultuur, over het versterken van de jonge generatie om hun eigen pad te ontdekken, hun creativiteit te verkennen en zich vrij te uiten", aldus H&M Group in een persbericht.

Verder meldt de Zweedse modegroep zijn inspiratie te halen uit "post-punk & pop, underground muziek & kunst, nepo-baby's en ware idolen".

Cheap Monday werd in 2004 opgericht in Zweden. Het label werd in 2008 overgenomen door H&M, maar werd in 2018 stopgezet. In 2023 kwam het nieuws naar buiten dat Cheap Monday terug zou komen en samen met twee andere H&M merken, Weekday en Monki, een jongerenbestemming moet worden. De filosofie van het Cheap Monday-label is om stukken te leveren die ‘de strijd aan kunnen gaan met high-end merken zowel in attitude en mode niveau als kwaliteit - altijd tegen een goede prijs’.

Verdere informatie, zoals de exacte data van de herlancering van Cheap Monday, is nog niet duidelijk.