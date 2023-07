H&M start rechtszaak tegen Shein vanwege schenden copyright

Chinese e-tailer Shein krijgt een nieuwe rechtszaak aan de broek. Zweedse modeketen H&M is namelijk een zaak begonnen omdat het van mening is dat Shein het copyright van de keten heeft geschonden, zo melden diverse media waaronder Bloomberg. H&M bevestigt dat er een zaak loopt tegen Shein aan Bloomberg.

H&M eist een schadevergoeding en een verbod voor Shein om producten te produceren die de copyright en handelsmerken van H&M schenden. Hoe hoog de schadevergoeding is die H&M claimt, is niet bekend. De volgende hoorzitting in de zaak is op 31 juli, aldus Bloomberg.

Eerder dit jaar verenigden diverse Amerikaanse ontwerpers zich tegen Shein. Zij beschuldigden de Chinese gigant van ‘grootschalige en systematische diefstal van het intellectueel eigendom van grote en kleine Amerikaanse ontwerpers’. Het schenden van copyright en het kopiëren van ontwerpen is volgens de ontwerpers een essentieel onderdeel van het ontwerpprocess en het DNA van Shein.