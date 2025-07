Handelsbeleid verandert: Nederlandse bedrijven passen exportstrategie aan

Maar liefst 94 procent van de werknemers in de exporterende textiel-, kleding- en lederindustrie maakt zich zorgen over het internationale handelsbeleid in de komende 12 maanden. Dat is een enorme toename ten opzichte van maart 2023, toen slechts 19,3 procent zich hierover zorgen maakte. Dat blijkt uit een enquête van het CBS onder bedrijven, gehouden in mei 2025.

Samenvatting De meeste werknemers in de Nederlandse textiel-, kleding- en lederindustrie maken zich zorgen over het internationale handelsbeleid.

Amerikaanse importtarieven en mogelijke reacties van de EU en China zijn de grootste zorg voor exportbedrijven in de sector.

Nederlandse bedrijven passen hun werkwijze aan vanwege de onzekere internationale handelsregels, bijvoorbeeld door exportmarkten te veranderen.

Bedrijven veranderen hun handelsbeleid

Zorgen over de Amerikaanse importtarieven en de mogelijke reacties van de EU en China zijn het grootst: 72,7 procent van de exportbedrijven in de sector noemt deze tarieven als belangrijkste zorg. Daarnaast maakt 29,3 procent zich zorgen over andere handelsbelemmeringen, zoals douaneprocedures en eisen aan de productie. Duurzaamheidsregels zijn voor 14,3 procent een punt van zorg. Andere elementen van zorg zijn handelssancties (7,4 procent) en handelsverdragen (5,3 procent). Slechts 6 procent van de bedrijven in deze sector geeft aan geen zorgen te hebben.

Het merendeel van de Nederlandse bedrijven past door de onzekere internationale handelsregels hun manier van werken aan. 42,3 procent van de bedrijven geeft aan dat de hoeveelheid goederen en diensten die ze exporteren verandert. 6 procent richt zich op andere exportmarkten. Een klein deel (1,6 procent) past de prijs aan voor klanten, en 0,8 procent gaat op een andere manier internationaal zaken doen, bijvoorbeeld via licenties of samenwerkingen. 38,3 procent zegt het “anders aan te pakken”, en 11 procent ziet geen effect op de export.

Ook grote internationale bedrijven passen zich aan. Zo zet de Amerikaanse sportmodegigant Nike in op lokale activiteiten binnen China, met recent een nieuwe studio in Shanghai. Met deze uitbreiding wil het bedrijf beter inspelen op de wensen van Chinese consumenten. Of deze uitbreiding direct te maken heeft met Amerikaanse importheffingen is niet duidelijk. Wel gaf Nike’s financieel directeur Matthew Friend aan dat "geopolitieke spanningen, nieuwe importheffingen, wisselkoersschommelingen en belastingregels" zorgen voor onzekerheid.