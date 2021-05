Hearst Nederland gaat reorganiseren, wil Vogue en Glamour afstoten

De Nederlandse tak van magazine-uitgeverij Hearst gaat reorganiseren. Daarbij wil Hearst afstand doen van onder meer de modetijdschriften Vogue, Vogue Living en Glamour, zo meldt het in een persbericht. Ook is Hearst voornemens de activiteiten van Esquire, Designer Vintage en Fiscalert te beëindigen.

“Eerder ingezette veranderingen in consumentengedrag, behoeften van adverteerders en mediaconsumptie zijn door de COVID-19 pandemie in een stroomversnelling geraakt,” aldus Hearst. De coronacrisis is een katalysator geweest voor digitalisering, ook in de bladenwereld. De reclame-inkomsten voor papieren bladen zijn gedaald. Het afgelopen jaar werden er ook minder papieren tijdschriften verkocht. Hearst Nederland transformeert ‘om aan de veranderende eisen van consumenten en adverteerders te voldoen,’ zo schrijft het.

Dat betekent voor Hearst een inkrimping van het portfolio, om meer te kunnen focussen op de overblijvende merken. Naast Vogue, Vogue Living en Glamour wil Hearst ook de uitgeeflicentie van National Geographic Traveler en Elle Eten.nl opzeggen. Daarmee blijven er twaalf grote merken over in het portfolio van Hearst, waaronder Elle, Cosmopolitan, Harper’s Bazaar en Jan.

Hearst neemt afscheid van Vogue en Glamour, Condé Nast zal bladen elders uitgeven

De reorganisatie betekent niet het einde voor Glamour, Vogue en Vogue Living. Eigenaar Condé Nast wil de merken met een nieuwe Nederlandse partner gaan uitgeven, zo stelt Hearst.

De reorganisatie van Hearst omvat meer dan een veranderend portfolio. “Naast de voorgenomen portfolioreductie worden in het kader van de reorganisatie ook andere maatregelen overwogen,” aldus Hearst. Wat die maatregelen zullen zijn, maakt de uitgeverij niet bekend. Het bedrijf moet eerst een advies van de Ondernemingsraad afwachten, zo is in het persbericht te lezen. Ook is nog niet duidelijk wat de reorganisatie zal betekenen voor de mensen die nu werkzaam zijn bij Hearst.