Hema breidt verder uit in Frankrijk

Hema werkt aan verdere internationalisering van het bedrijf. Hema is in Frankrijk al aanwezig met eigen winkels en dankzij de samenwerking met Franprix. Nu voegt het Nederlandse bedrijf nog eens veertig extra shop-in-shops in Casino-supermarkten toe, zo meldt het bedrijf op LinkedIn.

De uitbreiding in Frankrijk komt niet geheel uit de lucht vallen. Casino-supermarkten zijn namelijk net als Franprix onderdeel van de Groupe Casino. “Door de samenwerking met de Géant Casino hypermarkten en Casino supermarkten zorgt Hema ervoor dat haar assortiment nog breder in Frankrijk verkrijgbaar is, ook in gebieden waar Hema op dit moment nog niet gevestigd is,” aldus het bericht. Hema kondigde in 2018 al aan dat het de ambitie heeft om een wereldmerk te worden. Deze nieuwe stap in Frankrijk onderstreept dat.

Hema is de afgelopen tijd meer in het nieuws geweest. Het zou slecht gaan met de keten vanwege de coronacrisis en de organisatie zoekt naar oplossingen met de schuldeisers. Aankomende maandag is potentieel een belangrijke dag voor het oer-Hollandse warenhuis. Op dat moment moet het moederbedrijf van Hema een lening van 50 miljoen euro aflossen. Gebeurt dat niet dan kan mogelijk het faillissement worden aangevraagd van het moederbedrijf wat ook zo zijn effect kan hebben op Hema zelf.