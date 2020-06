Video: staatssteun voor Hema?

Niet alleen de schuldeisers maar ook de Nederlandse overheid zit aan tafel bij de gesprekken met Hema. Dit meldde het Financieele Dagblad 5 juni jl. op basis van bronnen.

Schuldeisers willen een deel van de schuld omzetten in aandelen en zo zelf eigenaar worden van Hema. Boekhoorn richt zich naar verluidt tot de overheid. Tegenover Nu.nl verklaart Hema alleen dat het 'in gesprek is met de schuldeisers'. Op speculaties dat de Nederlandse overheid het bedrijf te hulp zou willen schieten met een garantie op leningen, reageert het bedrijf niet, zo meldt de online krant.

De totale schuldenlast van Hema bedraagt zo'n 750 miljoen euro. Voor maandag 15 juni moet de warenhuisketen een lening van 50 miljoen euro terugebetalen.

