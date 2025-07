'Heron Preston koopt rechten eigen merk terug van New Guards Group'

Modeontwerper Heron Preston heeft aangekondigd dat hij de volledige en exclusieve rechten op zijn merk terug in handen heeft. Hij heeft deze rechten teruggekocht van New Guards Group (NGG), de modeholding die eigendom is van Farfetch.

In een interview met The Business of Fashion deelt Preston: "Ik ben door een hel gegaan om te beschermen wat ik heb opgebouwd. Ik heb gevochten voor mijn naam, mijn werk en mijn visie. Nu ben ik terug met meer doelgerichtheid dan ooit."

Heron Preston is in 2016 opgericht, begin 2017 werd het merk internationaal gelanceerd in samenwerking met NGG. Het luxe streetwearlabel maakt zowel dames- als herenkleding en was eerder te zien op het officiële programma van New York Fashion Week. Naast zijn eigen label is Preston ook bekend van samenwerkingen met de wijlen Virgil Abloh en merken als Calvin Klein en Nike.

NGG verkeert sinds de overname van Farfetch in 2019, en na de overname van Farfetch door Coupang in 2023, in zwaar weer. Het bedrijf zou in november 2024 faillissementsbescherming (Chapter 11) hebben aangevraagd in Italië. Begin 2024 gingen geruchten over een mogelijke overname van NGG door het Italiaanse private-equitybedrijf Style Capital, maar verdere stappen bleven uit.

Preston voegt zich bij een groeiende lijst van merken die de afgelopen tijd uit het portfolio van NGG zijn verdwenen, waaronder Ambush, Palm Angels en Alanui.