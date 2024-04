Herstructurering Spinnova komt ten einde, minder banen geschrapt dan verwacht

De herstructurering bij Spinnova komt ten einde, zo meldt het bedrijf in een persbericht. De Finse vezelproducent maakte in maart bekend dat er banen geschrapt zouden worden. Daar is nu meer duidelijkheid over.

In eerste instantie werd gesproken over het schrappen van 16 posities en vijf rolveranderingen. Na onderhandelingen worden nu 8 posities permanent geschrapt. De veranderingen in rollen en taken, pensioneringen en het veranderen van extern werk door intern werk zijn van invloed om op het beoogde kostenbesparingsdoel uit te komen, zo is te lezen.

Voor de herstructurering de Spinnova ongeveer 76 werknemers in Finland. In maart legden Spinnova’s Chief Sales Officer Allan Andersen en uitvoerend vicevoorzitter ‘Production Scaling’ Teemu Lindberg hun managementtaken neer. Beiden blijven tot het einde van deze maand hun rol vervullen om een goede overgang te garanderen. Chief Operations Officer Petri Poranen trad ook terug. Dit in verband met gezondheidsredenen.