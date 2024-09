Het minimumloon voor Cambodjaanse kledingarbeiders wordt verhoogd naar 208 dollar (186 euro) per maand voor 2025. Dit is een verhoging van 4 dollar ten opzichte van 2024, toen het op 204 dollar per maand lag.

De overeenkomst komt na maandenlange gesprekken tussen de Cambodjaanse regering, onder leiding van premier Samdech Thipadei en de National Council on Minimum Wage (NCMW), de Nationale Raad voor minimumlonen voor werknemers in de textiel-, kleding-, schoenen- en tassenindustrie.

Volgens Heng Sour, minister van Arbeid en Beroepsopleiding en voorzitter van de NCMW, waren de resultaten van de onderhandelingen over het minimumloon voor 2025 doorslaggevend: 46 van de 51 stemmen waren vóór het vaststellen van het loon op 206 dollar. Via sociale media deelt Thipadei dat hij minister Sour heeft 'opgedragen' om 2 dollar toe te voegen aan het bedrag. Daarom is het nieuwe minimumloon voor volgend jaar 208 dollar per maand.

Thipadei vervolgde: "Zelfs in de moeilijke omstandigheden van de wereldeconomie blijft de Koninklijke Regering gewijd aan het verbeteren van de levensomstandigheden, werkgelegenheid en het welzijn van mensen op alle niveaus. De loonsverhoging van dit jaar, hoewel bescheiden, is bedoeld om een aantal van de ontberingen van onze werknemers te verlichten."

Cambodja is sinds de jaren 90 een belangrijk exportland voor grote modebedrijven door de strategische ligging in Zuidoost-Azië en kostenefficiënte productie. De medewerkers in de fabrieken produceren onder meer voor Nike, Adidas, New Balance, Levi’s en Puma.