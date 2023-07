Het Nederlandse Hooijer Footwear Group gaat Crocs distribueren in de Benelux, Duitsland en Oostenrijk

Hooijer Footwear Group gaat per 1 augustus schoenenmerk Crocs distribueren in de Benelux, Duitsland en Oostenrijk. Dat maakt Hooijer Footwear Group bekend in een persbericht. De distributeur zal zich inzetten om de positie van Crocs te versterken in de GAB-market.

De distributeur zal nauw samenwerken met het bestaande Crocs-distributieteam en gezamenlijk zorg dragen voor de vooraf gedefinieerde klanten met een geselecteerde collectie, zo is te lezen. Hooijer Footwear Group werkt bijvoorbeeld samen met Cast in Nieuwegein, Trademart Brussel en diverse inkoopcentra in Duitsland.

De samenwerking kwam niet uit het niets. Hooijer Footwear Group is namelijk sinds een jaar distributeur van Heydude, dat sinds 2022 onder Crocs, Inc. valt. “We zijn verheugd om nu ook de distributie van Crocs op ons te nemen voor de GAB-markt. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om ons productaanbod te verrijken met een merk dat geliefd is bij consumenten en over de hele wereld. We kijken ernaar uit om met onze uitgebreide ervaring in de Benelux, Duitsland en Oostenrijk de groei van Crocs te stimuleren en een succesvolle samenwerking op te bouwen”, aldus Bart Hooijer, commercieel directeur bij Hooijer Footwear Group, in het persbericht.