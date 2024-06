Hoe inkopers SS25 bestellen: Duitse retailer Bentz Saarbrücken

Bentz is al tientallen jaren een vaste waarde in Saarbrücken. Te midden van de grillige modewereld bieden Frances en Volker Bentz een constant assortiment voor vrouwen en mannen met eenvoudige klassiekers en hoogwaardige kwaliteit. Hoe kijkt het modehuis, dat Brunello Cucinelli en Moncler tot zijn vaste merkpartners rekent, naar het SS25-seizoen? Dat vertelt directeur Frances Bentz in gesprek met FashionUnited.

Op welke trends richt u zich bij de inkoop voor SS25?

We proberen onze eigen lijn te volgen. Qua kleuren houden we ons altijd aan klassieke tinten zoals beige of wit. Er wordt steeds weer gesproken over meer kleuren in trends, maar ik zie dat momenteel niet. De broeken worden in ieder geval nog steeds gedragen – die jonge, mooie, wijde broeken, daar geloven we in. Toch zal de smalle broek ook zijn plaats behouden. Er worden ook weer blazers gedragen, en ook graag jurken. Maar echte nieuwe trends zien we nu niet.

Welke lijn probeert u te volgen gezien de onduidelijke trends?

We zijn gaan voor klassiekers, maar het mag nooit saai zijn. Er moet altijd een bepaald iets zijn, maar niet door middel van kleuren. Kleuren belanden meestal in de uitverkoop.

En wat is dat bepaalde iets?

Kent u Ina Kess? Het Zwitserse label heeft vaak een klein, mooi gouden detail, zoals een knoop aan de broek of aan de split – maar slechts één, en dat is het.

Volker en Frances Bentz runnen de winkel sinds 1998. Credits: Bentz

## Welke labels vindt u nog goed?

We zijn natuurlijk grote fans van Brunello Cucinelli. We geloven in het eenvoudige en toch bijzondere. Dat is ook zeker terug te vinden in de kwaliteit.

Daarmee volgt u in zekere zin de trend die tegenwoordig door sommigen 'Quiet Luxury' wordt genoemd.

'Quiet Luxury', precies, daar geloven we heel erg in. We zijn ook al lang op die weg. Toen werd er tussendoor naar iets anders gevraagd, die klanten hebben we naar collega's gestuurd. We blijven bij die quiet luxury, die ook het nu goed doet.

Probeert u op dit gebied bij uw bestaande merken te blijven of kijkt u momenteel ook naar nieuwe merken?

We kijken wel naar nieuwe merken, maar we zijn ook erg tevreden met onze zeer langdurige partners – of dat nu Moncler of Cucinelli is. We gaan hier liever wat de diepte in dan dat we op dit moment heel veel nieuwe merken opnemen.

Waar gaat u graag heen om rond te kijken en inspiratie op te doen?

In Duitsland hebben we een voorkeur voor München, daarna Parijs en Milaan.

Tijdloze kleuren en strak design in Saarbrücken. Credits: Bentz

## Is het onderwerp prijzen nog een onderwerp tussen u en uw merken?

Sommigen verhogen de prijzen, dat merken we als we klassieke items hebben, dat ze in het komende seizoen iets duurder zijn. Maar we zitten in een prijsklasse waar het misschien niet zo'n grote rol speelt.

Anders is het bij overmatige kortingen aan eindklanten...

We houden niet van de uitverkoop. Bij Moncler mag bijvoorbeeld niet worden afgeprijsd, dat vinden we heel goed, dat het hoog wordt gehouden. Als bedrijven radicaal afprijzen, is dat een probleem.

Hoe gaat u om met merken die niet zozeer letten op prijsstrategie in de handel?

We discussiëren veel met de bedrijven en noemen dat. Bij de merken die we hebben, is het steeds meer zo dat ze heel precies aangeven wanneer er wordt afgeprijsd. Ik denk dat het langzaam tot het besef doordringt dat je iets minder inkoopt en geen of nauwelijks kortingen meer geeft.

Over inkoop gesproken. Hoe ziet uw budget voor SS25 eruit ten opzichte van het vorige seizoen?

We gaan het met minstens 20 procent verlagen. Maar we gaan ook op korte termijn nabestellen.

Is er een les die u uit de afgelopen seizoenen meeneemt naar het komende seizoen?

Minder is meer.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.