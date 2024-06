Hoe inkopers SS25 bestellen: Retailer duurzame mode Sus & So

Het inkoopseizoen is voor iedere retailer een puzzel. Op welke merken wordt ingezet, hoeveel budget is er beschikbaar over het algemeen en per merk, op welke trends wordt ingezet. Voor retailer Sus & So uit Utrecht en Hilversum komt er nog een element bij: duurzaamheid. FashionUnited spreekt met Jitske Draisma.

Hoe is het afgelopen seizoen voor jullie geweest?

Ik zou zeggen dat het niet zo denderend is. Het is een klein seizoen geweest, het is heel lang slecht weer geweest dus de start van het verkopen van de nieuwe collectie heeft langer geduurd. Ik zou liegen als ik zeg dat het een geweldig voorjaar is. Gelukkig focussen wij ons ook veel op basics en daar kunnen we ons voordeel mee doen als de mode even niet zo lekker gaat. Denk aan ondergoed, nachtkleding, sokken, etc. Dan hebben we in ieder geval nog een basisinkomen door de verkoop van de basics.

Met een seizoen zoals afgelopen tijd, hoeveel impact heeft dat op het budget dat jullie maken voor SS25?

Wij gaan toch wel wat terugschakelen in het budget voor volgend jaar. Duurzaamheid zit echt in iedere vezel van ons en de winkel. Als wij minder verkopen zoals het afgelopen seizoen, dan zien wij dat als een teken dat er minder behoefte is. Als we meer overhouden gaan we dat niet lukraak tegen hele hoge kortingen verkopen. Hele herkenbare items zoals die van King Louie zijn heel herkenbaar ieder seizoen, dus die willen we wel met korting verkopen, maar onze basics zijn tijdloos. In het kort - volgend jaar kopen we dus gewoon minder in.

Verandert dit ook de verhouding inkoop vooraf en bijkoop?

De duurzame sector werkt bijna alleen maar op pre-order basis. We kunnen moeilijk in het seizoen zelf zeggen: ‘We gaan naar het Amsterdam World Fashion Center en shoppen nog wat dingen bij.’ De merken waarmee wij werken, produceren wat er wordt besteld en bijna niet extra. Het ligt er wel aan hoe groot een merk is. Bij King Louie, het grootste merk in onze winkel, kun je nog redelijk goed wat bijbestellen tijdens het seizoen, maar bij sommige merken juist helemaal niks. Anderen hebben weer hele kleine voorraden en moet je dus geluk hebben.

We kunnen natuurlijk zeggen: ‘We hadden vorig jaar minder in moeten kopen, dan hadden we beter kunnen sturen op deze tegenvallende verkoop.’ Maar als het wel een heel goed voorseizoen was geweest, dan hadden wij gewoon te weinig spullen gehad. Dus dat maakt het lastig. Toch zijn we van plan om voor het SS25-seizoen minder in te kopen en wat creatiever te zijn in het presenteren van de merken waar we dus nog wel kunnen bijbestellen tijdens het seizoen. Dat zijn vaak de merken die niet echt seizoenscollecties hebben, maar meer een voorraad van basics.

Door beperkt in te kopen en soms nee te moeten verkopen aan een klant, maken we ook duidelijk dat iets soms gewoon op is. Daarmee voorkomen we ook dat we met kleding blijven zitten. Wat we uiteindelijk niet verkopen, bieden we aan goede doelen aan, zoals Dress for Succes.

Hoe gaat de inkoop bij jullie eraan toe?

Wij bezoeken showrooms en merken en nemen alle informatie tot ons. We maken wel een selectie van wat ons leuk lijkt, maar die informatie nemen we mee naar huis en maken we collages van. Hoeveel broeken, rokken, tops hebben we en welke setjes kunnen we samen stellen. Als we dat plaatje helder hebben, gaan we pas bestellen. Natuurlijk gaat dat weleens fout, dat je toch twee broeken in ongeveer dezelfde kleur hebt, maar dat proberen we te voorkomen.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Gonny en Jitske van Sus & So. Credits: Sus & So.

Duurzaamheid is voor jullie erg belangrijk, met een grote focus op eerlijke productie en gerecycled of gecertificeerd materiaal. Zoeken jullie binnen collecties van merken ook naar de meest duurzame items?

We kopen merken om verschillende redenen in, het ene merk spreekt een andere doelgroep aan dan het andere merk. Tussen de merken zitten ook verschillen op het gebied van duurzaamheid. Ik noem het altijd een soort klasje. Daar zitten merken bij die wat mij betreft cum laude slagen, maar er zijn ook merken die net voldoende halen. Bij de merken die een voldoende halen, kiezen we de items die in onze ogen het meest duurzaam zijn.

Maar ook de merken die wij heel goed vinden, blijven we kritisch op. Zo zijn er merken die werken met gerecycled polyester en wij zijn gewoon geen fan van plastic. Als het nodig is voor outdoor kleding, dan hebben we daar begrip voor, je wil immers droog blijven in de regen. Maar als het niet per se nodig is, kopen we liever geen gerecycled polyester in.

Waar halen jullie inspiratie vandaan voor de inkoop en de winkel?

Het is misschien niet de meest hippe beurs, maar we gaan altijd naar Innatex in Duitsland. Dit is de internationale natuurtextielbeurs. Daar doen we veel inspiratie op voor wat het modebeeld wordt volgend jaar. De beurs is half zo hip als de Modefabriek.

We kijken daarnaast ook rond op social media, maar voornamelijk luisteren we ook veel naar klanten en wat zij zoeken.

Is er nog ruimte voor meer merken in het portfolio?

Ik denk het wel, met name op het gebied van mannenmode. Daar is eigenlijk nog steeds niet zo veel aanbod van duurzame merken. Ik denk dat die vraag misschien ook niet zo heel groot is. Mannen kopen vaak al minder kleding dan vrouwen, en dan gaat het ook nog om de relatieve niche van mannen geïnteresseerd in duurzaamheid. Voor merken is dat dus ook spannend om daar op in te zetten.

Wat is je verwachting voor het SS25-seizoen?

Dat vind ik nog lastig te zeggen. Onze klanten zijn heel betrokken bij de wereld, dus zij krijgen veranderingen in de wereld ook sneller mee dan elders. Toen de oorlog in Oekraïne begon, hadden wij een jumpsuit en een yoga broek met eigenlijk een heel lieflijk bloemenprint in het groen. Een beetje legergroen. Die verkocht helemaal niet meer omdat iedereen een oorlogsassociatie er mee had. Zij zagen een camouflageprint.

We hebben hele bewuste klanten en de gebeurtenissen in de wereld hebben direct impact op het consumptiegedrag van onze klanten. Daar proberen we rekening mee te houden, maar sommige dingen kun je niet voorspellen.