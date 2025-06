Hoe inkopers SS26 bestellen: Retailer Juttu

Multibrandretailer Juttu is uitgegroeid tot een van de vaste gezichten van het Belgische retaillandschap. Ook daar breekt het inkoopseizoen aan en maakt onder andere inkoper Elke Busschodts zich klaar voor het plaatsen van orders.

Hoe is het afgelopen seizoen, het voorjaar, geweest?

Heel goed eigenlijk. Het is snel mooi weer geweest, dus dat heeft ook zeker een rol gespeeld. We zijn heel blij met de resultaten en hebben een mooie groei gezien. Daarnaast hebben we ook een nieuwe winkel geopend in Mechelen.

Zijn er items in het assortiment die het uitzonderlijk goed hebben gedaan?

Eigenlijk heeft alles het goed gedaan, behalve de jassen. We hebben weinig regen gehad. We hebben bijvoorbeeld regenjassen in het assortiment en dat is de enige categorie die het minder goed heeft gedaan. De andere productgroepen hebben echt goed verkocht.

Welke impact heeft zo’n goed voorjaar op de inkoop voor SS26?

We hopen verder te groeien, dus wij plannen om uit te breiden. Er staat alweer een nieuwe winkel op de planning voor het najaar in Oostende. Dat is positief voor het SS26-seizoen, want dan hebben we twee winkels aan de kust. Daar kijken we naar uit.

We willen voorzichtig zijn, maar toch een mooie groei realiseren.

Hoe bereid je je voor op het inkoopseizoen?

We gaan naar de beurzen. Dit seizoen gaan we terug naar de Modefabriek in Nederland en meestal gaan we ook naar CIFF in Kopenhagen. We gaan nu niet, maar we proberen zeker een keer per jaar naar Kopenhagen te gaan.

Voor de rest probeer ik veel magazines te lezen en WGSN is voor ons ook belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt. Zij hebben altijd heel goede, duidelijke rapporten en analyses.

Is de Belgische consument veranderd de afgelopen jaren?

De consument vraagt een uitgebreid aanbod aan broeken. We hebben hierin erg geïnvesteerd met mooie resultaten als gevolg.

Hierdoor stond de categorie jurken onder druk. Nochtans zien we dat de klanten er terug meer naar vragen. Het is dus een uitdaging om hierin de komende seizoenen terug aan tegemoet te komen.

Onze klant houdt van een casual look maar evengoed van echte trend items. We proberen dus een goede mix te brengen van casual items die ze makkelijk kunnen doordragen. Maar ook speciale items om hiermee te combineren.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Juttu-inkoper Elke Busschodts. Credits: Elke Busschodts

Is er ook ruimte in het portfolio voor nieuwe merken?

Er komen voor de winter wel wat nieuwigheden aan. Er komen wel een paar nieuwe merken waar we mee gaan starten.

Het is belangrijk om er zeker een continuïteit in te brengen.Maar af en toe proberen we toch regelmatig of elk seizoen met iets nieuws te komen. Dat kan zowel in de kleding zijn, maar dat kan ook in onze home & deco of ons beauty assortiment.

Wat is de verhouding bijvoorbeeld met voor- en bij-inkoop tijdens het seizoen?

We houden altijd ruimte om bij te kopen in het seizoen, om bij te schakelen. Om sowieso voor onze basics altijd mooi aangevoeld te krijgen. Maar ook om dan nog wat in te spelen op eventueel last minute trends.Die dan de merken soms iets te laat opgepikt hebben om in de pre-collecties te steken.

Dus we houden altijd wel een mooi budget open en dat geeft ons natuurlijk ook de flexibiliteit als het in het seizoen wat minder gaat. Dus we houden zeker wel een keer voldoende ruimte om in het seizoen te schakelen.

Het is niet altijd makkelijk om echt heel kort de termijn te schakelen. Maar we hebben voldoende merken die het ook wel inzetten op de express-collecties en die altijd nog wel met iets nieuws komen. We willen vooral de juiste trends binnen de winkel hebben, die we soms wel missen in de pre-collecties. We slagen daar meestal wel in om die toch nog te vinden.

Zijn er nog andere trends waar jullie op inzetten?

Wij verkopen zeer veel denim. En niet zozeer basic denims, maar eerder meer trend-items in denim-kwaliteit. We hebben de laatste seizoenen een heel mooie groei gezien. De stijl sluit ook aan bij de stijl casual chic-stijl van de Juttu-klant.

Bij de merken zien we nog steeds heel veel leuke variaties op denims, dus dat is iets waar we zeker nog verder op inzetten.

Hebben jullie ook duurzaamheidseisen tijdens de inkoop?

Zeker, we hebben daar een heel programma rond. We proberen onze leveranciers daar ook zo goed mogelijk in te stimuleren om daar ook aan te werken. We willen ook nog groeien in het aandeel duurzaam aanbod.