Hoe rendabel is het om als webshop een eigen giftcard te hebben?

Cadeaubonnen, giftcards, fashioncheque ’s hoe relevant zijn deze nog in de fashionbranche? Geven we onze vrienden en familie nog steeds een tegoedbon van zijn of haar favoriete winkel? Of gebeurt dat niet meer? En hoe rendabel zijn eigen cadeaukaarten voor (web)winkels? En zijn giftcards een effectief hulpmiddel tijdens corona? Payment Service Provider Buckaroo onderzocht het antwoord op deze vragen.

Noodgreep

Al snel na de aankondiging van de coronamaatregelen kwam het initiatief om de horeca te helpen door een waardebon te kopen van je favoriete eetcafé of restaurantje. Maar zou dit ook werken voor de retail? En werkt het überhaupt voor de horeca? Danny Boersma van GivaCard vindt #HelpDeHoreca een goed initiatief, maar heeft wel zijn bedenkingen over de effectiviteit van de cadeaukaart hierin: “Ik heb moeite met ondernemingen die op de rand van faillissement staan en cadeaukaarten uitgeven. Gebruik cadeaukaarten niet als een noodgreep, maar zie het als klantbinding. Ben je een gezond bedrijf? En wil je contact maken met je klanten? Dan is een eigen cadeaukaart een aanrader en kan het je eigenlijk alleen maar voordelen opleveren.”

Populariteit cadeaukaarten

Danny Boersma werkt bij GivaCard, een bekende cadeaukaartuitgever in Nederland en België. Al meer dan 12 jaar zijn zij verantwoordelijk voor de vele cadeaukaarten die je ziet staan in de displays van horeca, winkels en webshops. Ze werken daarbij samen met kassasystemen en payment service providers. De verkoop van cadeaukaarten toont al jaren een groei van maar liefst 20% per jaar, het gaat goed met de branche. Loopt het storm aan aanvragen nu met corona? Danny: “We zien nu met corona een kleine stijging in de verkoop van cadeaukaarten, maar we worden niet overspoeld met aanvragen zoals sommige mensen denken. Een waardebon is ook geen wondermiddel. Of je winkel goed loopt ligt toch wel echt aan de daadkracht en creativiteit van de retailer zelf. Maar een eigen cadeaukaart kan zeker helpen bij klantloyaliteit en je cashflow.”

Zeer rendabel

Een eigen cadeaukaart blijkt ontzettend rendabel. “Het zorgt direct voor cashflow, dat staat buiten kijf”, Danny vervolgt: “Bij de verkoop van de kaart heb je het geld al binnen. En als de kaart verzilverd wordt ligt de besteding hoog. Ook in de crisis van 2008 bleef de verkoop van cadeaukaarten stabiel. Dat gold niet alleen voor de algemene cadeaukaarten, zoals de FashionCheque of VVV-bon, maar voor ook de cadeaukaarten van winkels zelf.” Nu met de coronacrisis is er echter wel een klein probleem: hoe kom je aan een cadeaukaart als de winkels dicht zijn en we allemaal thuis moet blijven?

Online koppeling

“Een online koppeling is een must. Dat was het al, maar nu zeker”, benadrukt Danny. Geef je als winkel al cadeaubonnen uit, maar zijn deze handgeschreven of nog niet gekoppeld aan je webwinkel dan kunnen je klanten deze online niet verzilveren. Om je klanten online cadeaukaarten te laten verzilveren heb je een koppeling nodig met een payment service provider (PSP), bijvoorbeeld met Buckaroo. Buckaroo werkt nauw samen met GivaCard. Billy Kielman, payment specialist bij Buckaroo: “Je eigen cadeaukaart kan worden opgenomen in je checkout alsof het een betaalmethode is. Betaalt de klant met een cadeaukaart en blijft er een restbedrag over? Dan kan dit resterende bedrag worden voldaan via iDEAL, creditcard, PayPal of een andere betaalmethode. Dit kan bijvoorbeeld ook nóg een andere cadeaukaart zijn.”

Overbesteding en klantbinding

Waarom is het voor een winkel interessant dat een cadeaubon ook daadwerkelijk verzilverd wordt? Het zou toch eigenlijk ook prima zijn als de cadeaubon lekker in de keukenlade of mail-inbox verjaard? Als winkelier heb je dit geld immers toch al binnen? Danny corrigeert hierin: “De ervaring leert dat het voor de retailer veel gunstiger is als de giftcard wél wordt verzilverd. Cijfers tonen aan dat gemiddeld drie tot zelfs vijf keer het bedrag wordt besteed dat op de kaart staat.” Overbesteding noem je dat, en dat is uiteraard zeer gunstig voor de omzet. Maar er gebeurt nog meer wanneer de giftcard daadwerkelijk verzilverd wordt; er komt iemand jouw (web)winkel binnen. De ontvanger van de cadeaukaart is misschien iemand die nog niet bekend is met jouw merk. Een potentiele nieuwe klant dus. Maar ook als het wel een bekende klant is dan zorgt een (herhaal)bezoek voor klantbinding. Bovendien heeft de koper van de giftcard jouw shop of producten gematched op de smaak van de ontvanger ‘echt iets voor jou’. Daarmee is kans aanzienlijk groter dat de klant daadwerkelijk tot aankoop overgaat.

Succesverhaal

Een voorbeeld van een modewebwinkel met een eigen cadeaukaart is Girav. Girav haalt veel profijt uit hun eigen giftcard. Het is niet zomaar een uitgeschreven tegoedbonnetje of een code op mail, maar ze maken van hun cadeaukaart echt een beleving. Met een luxe verpakking en een zwarte glimmende kaart met daarop het blauwe Girav logo. Waarom loopt Girav cadeaukaart zo goed? Jordi van Staveren, shopmanager Girav verklaart dit met het feit dat de websitebezoeker van Girav niet altijd op zoek zijn naar een shirt voor zichzelf, maar ook graag een shirt cadeau doet. En daarbij is het natuurlijk lastig een keuze maken voor een ander. Geef je een polo of een t-shirt? V-hals of ronde hals? En welke maat? “Een keuze maken voor een ander is nog niet zo gemakkelijk. Onze giftcard biedt daarin uitkomst. Het voorkomt dat de websitebezoeker eindeloos ronddwaalt op de webshop om uiteindelijk met een lege winkelmand te eindigen. Daarbij draagt de Girav Giftcard sterk bij aan de klantbeleving van ons merk.”

Kosten eigen cadeaukaart

Is dat duur, een eigen cadeaukaart? “Een digitaal startpakket is beschikbaar vanaf 95 euro, daarvoor krijg je een abonnement voor de eerste 6 maanden, een koppeling met je kassasysteem en payment service provider en uiteraard je eigen (digitale) giftcardontwerp. Je kunt dan direct starten met de verkoop van je eigen cadeaukaart in je webshop. Na de eerste 6 maanden betaal je 25 euro per maand. Wil je ook fysieke cadeaukaarten verkopen, dan kan dit vanaf 1,25 euro per stuk bij een afname van 250 stuks. Deze komen met cadeauenvelopjes en kun je uitbreiden met luxeverpakkingen.” Over de aankopen draag je geen marge af, zoals dat bij algemene cadeaukaarten zoals de VVV-cadeaukaart of Fashioncheque wel het geval is. Aan de payment service provider betaal je enkel de transactiekosten.

Actief promoten

Oké, je hebt een cadeaukaart. En nu? Danny: “Zorg voor mooie klantbinding. Ga er actief mee aan de slag. Actief promoten van je giftcard maakt echt het verschil. We zien dat winkels of webwinkels die zelf de cadeaukaart actief promoten wel 60% meer verkopen dan een shop die de kaart niet-actief verkoopt.” Hoe doe je dat dan? “Via social media, maar ook een display in je winkel helpt ontzettend goed, deze krijg je er van ons standaard bij. Het is een kwestie van ‘zien is kopen’. Zet je giftcard op je homepage, prijs hem aan. En hoe de giftcard eruitziet is zeker van belang. Vergeet niet op de kaart ook het woord ‘cadeaukaart’ of ‘giftcard’ te vermelden, zodat het niet alleen een kaartje wordt met je logo erop. Maak je giftcard aantrekkelijk! Je kunt all-the-way gaan met een luxe-geschenkverpakking. Ook kun je een eigen cadeaukaart ontzettend goed inzetten als promotiemiddel. Geef bij een eerste aankoop bijvoorbeeld en giftcard t.w.v. 5 euro weg om herhaalbezoek te stimuleren. Er zijn veel mogelijkheden, maar hoeveel je eruit haalt dat hangt grotendeels af van de creativiteit en inzet van de retailer. Het allerbelangrijkste voor nu is dat je cadeaukaart online te verzilveren is.”