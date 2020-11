Hoe het FNG-merkenportfolio uit elkaar viel: Hier vonden de merken een nieuw thuis

De vennootschappen van FNG werden deze zomer in België en Nederland failliet verklaard. De vraag op dat moment: Wat ging er gebeuren met de vele merken in het portfolio? In de maanden die volgden werd steeds meer bekend over de overnamepartijen en soms zelfs de plannen met de merken en de winkels. Zo ging het merk Promiss gisteren nog voor de tweede keer na het faillissement van FNG over in nieuwe handen. Voor wie het ook duizelt zet FashionUnited alles wat we tot nu toe weten op een rij.

CKS, Baker Bridge en Fred & Ginger naar Claes Retail Group - plannen CKS inmiddels ook bekend

Krap een maand na de faillissementen worden CKS, Baker Bridge en Fred & Ginger overgenomen door de Claes Retail Group. De Belgische groep is ook het moederbedrijf van de merken JBC en Mayerline. “We zijn zeer blij dat we deze merken mogen verwelkomen bij CRG. Net als onze twee andere merken, JBC en Mayerline, hebben ze een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering,” zo meldde de groep destijds.

Halverwege november onthulde de Claes Retail Group de plannen voor CKS. De merkidentiteit zal behouden blijven maar aangescherpt worden, aldus de groep. Daarnaast zal het mikken op 13 eigen winkels en 14 verkooppunten van CKS in Galeria Inno warenhuizen. De eigen winkels zullen zich puur richten op CKS Women en het nieuwe CKS Teens. CKS Kids zal in de winkels van zustermerk JBC worden opgenomen. Claes Retail Group heeft ook de wens uitgesproken om te gaan internationaliseren met CKS door middel van wholesale.

VanHaren neemt 43 Brantano-winkels over, naam Brantano verdwijnt van gevels

Vier dagen na het overnamenieuws van CKS, Baker Bridge en Fred & Ginger verschijnt er witte rook bij Brantano. VanHaren, onderdeel van de Duitse schoenengroep Deichmann, neemt 43 winkels van Brantano over. De overname van de winkels past binnen de ambitie van VanHaren op de Belgische markt. Het portfolio van VanHaren stijgt daardoor naar 59 winkels. Per februari 2021 moeten alle overgenomen winkels heropenen als VanHaren.

VanHaren neemt maar een gedeelte van de ruim honderd winkels van Brantano over, maar duidelijkheid over wat er met deze winkels gebeurt is er nog steeds niet.

Steps en Miss Etam naar NXT Fashion

NXT Fashion verschijnt begin september als nieuwe speler op de markt. Het bedrijf neemt op dat moment vijf oud FNG-merken over: Steps, Miss Etam, Expresso, Claudia Sträter en Promiss. Het bedrijf blijkt onder de leiding van mode ondernemer Martijn Rozenboom. Op dat moment meldt NXT Fashion de ingezette koers bij de merken voort te gaan zetten. Het zal gaan draaien om data-driven en digitale retail, een plan dat FNG begin 2020 al aankondigde.

Het duurt echter niet lang voordat NXT Fashion meerdere merken doorverkoopt aan andere partijen. Daar leest u meer over verder in dit artikel. Op dit moment zijn alleen Miss Etam en Steps nog onder het beheer van NXT Fashion. Halverwege september meldde NXT al dat de twee merken de hoofdfocus zijn voor de groep. Plannen voor de twee merken zijn nog niet onthuld.

Claudia Sträter en Expresso naar NXT Fashion maar binnen drie weken doorverkocht aan Van Uffelen Groep

De twee merken Claudia Sträter en Expresso worden in eerste instantie overgenomen door NXT Fashion, maar blijven nog geen drie weken in het eigendom van de groep. NXT verkoopt ze door aan de Van Uffelen Groep. CEO van Van Uffelen, Pieter Cox, meldt destijds in een persbericht dat hij de merken weer op wil bouwen tot gerenommeerde en onderscheidende merken. “Het zou zonde zijn als deze twee mooie Nederlandse merken verloren zouden gaan”, aldus Pieter Cox, directeur en eigenaar van de Van Uffelen Groep. “Niet alleen voor ons, maar voor heel veel collega-detaillisten dragen ze bij aan de diversiteit van het assortiment in combinatie met een goede prijs/kwaliteitsverhouding.”

In een interview met FashionUnited vertelt Cox dat hij op de lange termijn met ongeveer 35 winkels van de merken verder wil. Hij benadrukt dat hij de merken heeft overgenomen voor hoe ze zijn en niet van plan is drastische veranderingen aan te brengen.

Promiss van NXT naar Paprika - gaat verder als digitaal merk

Last but not least uit de rij met overnames is het plus size merk Promiss. Het van oorsprong Nederlandse merk vond in eerste instantie een thuis bij NXT Fashion, maar een bericht van de groep halverwege september deed al vermoeden dat het daar niet lang zou blijven. Op maandag 23 november maakte het Belgische merk Paprika bekend dat het Promiss heeft overgenomen. Het gaat hier om het merk en het klantenbestand van Promiss.

Paprika heeft de ambitie van Promiss een geheel digitaal merk te maken. Dit sluit aan bij de plannen die FNG begin 2020 nog voor het merk bekend maakte. Toen werd aangekondigd dat alle winkels van Promiss zouden sluiten. “Paprika betreedt hiermee het high-end stadsmode segment in de plus-size markt,” aldus Paprika in het persbericht. Paprika wil het toonaangevende merk worden binnen de plus-size mode in Europa en de overname van Promiss past hier in. Verdere plannen voor Promiss zijn nog niet onthult.

En nu?

Het vermelden waard is ook dat de Henkelman Group, een Nederlandse groep die in 2018 werd overgenomen door FNG, weer terug is in de handen van de oprichter Theo Henkelman. Daarnaast is er voor het merk Suitcase nog geen nieuwe eigenaar bekend. Het eens zo grote FNG is in ieder geval flink verbrokkeld over zowel Nederland, België als Duitsland. Hoe de merken het onder hun nieuwe eigenaar zullen doen, blijft afwachten.