Hoge Raad: webwinkels moeten betaalplicht duidelijker maken op bestelknoppen

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de teksten 'bestellen', 'bestelling plaatsen' of 'bestelling afronden' op bestelknoppen van webwinkels onvoldoende duidelijk zijn over de betalingsverplichting die de consument aangaat. Dit blijkt uit een nieuwsbericht op de website van de Hoge Raad der Nederlanden.

Het hoogste gerechtshof in civiele, straf- en belastingzaken in Nederland stelt vast dat consumenten niet automatisch begrijpen dat ze met een klik op knoppen waar bijvoorbeeld enkel 'bestellen' op staat, een betalingsverplichting aangaan. Onduidelijkheid over de betaalverplichting kan leiden tot gedeeltelijke of gehele vernietiging van de koopovereenkomst.

De context van deze uitspraak is het Europese consumentenrecht, dat vereist dat de tekst op een bestelknop duidelijk moet aangeven dat een consument een betalingsverplichting aangaat. Dit is ook opgenomen in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Bol: 'Bestellen en betalen'

De Hoge Raad geeft de betaalknop van Bol als voorbeeld. Bol heeft betaling geëist van een consument die niet betaalde na het klikken op ‘bestelling plaatsen’. De Hoge Raad oordeelde dat de tekst op de knop niet voldoet aan de wettelijke eisen, wat de mogelijkheid biedt om de koopovereenkomst te vernietigen. Bol heeft de tekst op de knop in 2022 aangepast naar 'Bestellen en betalen'.