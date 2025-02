Homerr wordt Vinted Go in Nederland en België

Vanaf 24 maart zullen alle Homerr-locaties in Nederland en België omgebouwd worden naar Vinted Go. Homerr, het verzendbedrijf dat in oktober 2023 werd overgenomen door Vinted Go, het verzendbedrijf van de Vinted Groep, verandert dan ook volledig van naam. De verandering gaat gepaard met de lancering van een eigen netwerk van lockers in de Benelux. Het verzendproces blijft ongewijzigd. Dit meldt Vinted in een persbericht aan FashionUnited.

Vinted Go, dat in 2022 werd gelanceerd, biedt alternatieve verzendoplossingen die naar eigen zeggen betaalbaar en duurzaam zijn. Het bedrijf heeft al een netwerk van 7.000 lockers en PUDO-punten (Pick-Up-Delivery Points) in Frankrijk en breidt dit nu verder uit naar Nederland en België. De overname van Homerr heeft het netwerk met 3.000 extra punten in deze regio vergroot.

Vytautas Atkočaitis, Vice President van Vinted Go, deelt in het persbericht: "Het omdopen van Homerr naar Vinted Go is een belangrijke stap voor ons en meteen ook de lancering van het Vinted Go-merk in de Benelux. De afgelopen jaren hebben we onze samenwerking met Homerr alleen maar verdiept om snel te kunnen groeien met innovatieve bezorgoplossingen. We zullen blijven investeren in manieren om pakketten eenvoudig en goedkoop te verzenden, met een kleinere CO2-voetafdruk. Zo dragen we bij tot Vinted’s missie om tweedehands de eerste keuze te maken."

De verkoop van tweedehands producten blijft groeien, met een stijging van 20,8 procent in bruto handelsvolume tussen 2023 en 2024, volgens het rapport ‘Top 100 Cross-Border Duurzame Marktplaatsen Europa’. Voor 2025 wordt een groei van 15,2 procent verwacht, waardoor de recommerce markt 12,6 procent van het totale Europese online handelsvolume zal uitmaken, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2020. De groei wordt vooral aangedreven door marktplaatsen zoals Vinted.