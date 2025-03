Hudson’s Bay gaat in thuisland alle winkels sluiten en liquidatieproces beginnen

Hudson’s Bay Company ziet nog geen verbetering in de financiële positie. Het bedrijf kondigde niet lang geleden aan dat het wil herstructureren en nieuwe financiering zocht. Alleen blijkt nu al dat er niet genoeg financiering is gevonden, waardoor het bedrijf nu volledige liquidatie van het gehele concern overweegt.

Hudson’s Bay Company heeft de hoop echter nog niet helemaal opgegeven, zo blijkt uit het statement. Het hoopt dat belanghebbenden, waaronder de verhuurders, samen willen kijken naar een alternatieve herstructurering zodat banen, retaillocaties en het bedrijf behouden kunnen worden. “Dit alternatief heeft significant kapitaal en onmiddellijke en substantiële medewerking van verhuurders en andere kritische partners nodig”, aldus het bericht.

Bij Hudson’s Bay Company werken in totaal 9.364 mensen. Deze week begint het sluiten van winkels al, zo gaat het om Hudson’s Bay, maar ook Saks Fifth Avenue en Saks Off 5th. Verdere informatie over de sluitingen wordt op dit moment niet gedeeld.

Hudson’s Bay Company stapte ook de Europese markt in, in 2017. In rap tempo opende het warenhuis in Nederland met het merk Hudson’s Bay maar ook outletmerk Saks Off 5th. Echter was het avontuur maar van korte duur en sloten de deuren al eind 2019.