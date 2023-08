Hugo Boss boekt sterke resultaten in eerste halfjaar, verhoogt verwachtingen voor 2023

De Duitse modegroep Hugo Boss AG noteert een omzetplus van 21 procent in het eerste halfjaar van 2023. De omzet bedraagt 1,9 miljard euro, zo blijkt uit het financiële jaarverslag. Ook het nettoresultaat zit in de lift. De positieve resultaten zorgen ervoor dat de verwachtingen voor het hele boekjaar worden verhoogd.

De Duitse modegroep behaalt bij al zijn merken een omzetgroei. Zo is Boss Menswear nog steeds de grootste omzetgenerator. Hier wordt een omzet van 1,6 miljard euro behaald, wat gelijk staat aan een groei van 19 procent. Boss Womenswear is goed voor 143 miljoen euro en groeit met 29 procent. De omzet van het merk Hugo ligt 26 procent boven het omzetniveau en noteert 303 miljoen euro.

Geografisch gezien groeit het bedrijf in Azië-Pacific het hardst in het eerste halfjaar van 2023. Het bedrijf ziet hier een omzetgroei van 30 procent die voornamelijk te danken is aan de heropeningen van de Chinese markt na de coronacrisis eind 2022. Europa, het Midden-Oosten en Afrika schrijven een omzet van 1,2 miljard euro, en een groei van 17 procent, in de boeken. Duitsland, Frankrijk en het Midden-Oosten worden in het verslag nog eens uitgelicht, want hier behaalt Hugo Boss een dubbelcijferige groei. De omzet in Amerika ligt 22 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder.

Hugo Boss verhoogt verwachtingen voor FY23 na sterke resultaten in eerste halfjaar

Hoewel een stijgende omzet niet gelijk staat aan een positief nettoresultaat, is dat hier wel het geval. De Duitse modegroep weet namelijk zijn nettoresultaat met 35 procent te laten groeien. Daarmee komt de winst uit op 116 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2023. Een jaar eerder behaalde het bedrijf een nettowinst van 86 miljoen euro.

Hugo Boss behaalde in het financiële jaar 2022 al een recordomzet van meer dan 3 miljard euro. Het bedrijf lijkt zijn groei verder voort te zetten en ziet dat zelf ook. Daarom verhoogt het zijn verwachtingen voor het hele boekjaar: Hugo Boss voorspelt een omzetgroei tussen de 12 en 15 procent, waarmee het een omzet van ruim 4 miljard euro zal aantikken.

De groei ligt in lijn met het streven naar een omzet van 5 miljard euro in 2025.