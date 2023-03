Hugo Boss AG passeert omzetgrens van 3 miljard euro in FY22

De modegroep Hugo Boss passeert voor het eerste in zijn geschiedenis de omzetgrens van drie miljard euro, zo blijkt uit het financiële jaarresultaat van 2022. Naast het behalen van een recordomzet, wordt ook de netto-omzet verdubbeld.

De modegroep noteert een omzet van 3,65 miljard euro in boekjaar 2022. Hugo Boss behaalt daarmee een omzet die 27 procent boven het omzetniveau van een jaar eerder ligt. De sterkte resultaten werden aangedreven door 'opfrisbeurten' bij Hugo en Boss. De collecties kregen een ‘nieuwe look’ en er werden diverse marketing- en productinitiatieven genomen, waaronder ‘baanbrekende’ campagnes, evenementen en inspirerende samenwerkingen.

Door in te zetten op het imago van het merk, groeide de omzet van Boss Menswear en Boss Womenswear met 27 en 21 procent. Ook modelabel Hugo ziet een sterke groei van 27 procent.

Naast de recordomzet, noteert Hugo Boss AG ook een enorme groei in zijn netto-omzet. Het modelabel behaalt 54 procent meer netto-omzet dan in 2021. De netto-omzet strijkt neer op 222 miljoen euro (in 2021 144 miljoen euro).

Hugo Boss streeft omzetgrens van 3 miljard euro voorbij

“2022 was een uitstekend jaar voor Hugo Boss”, meldt Daniel Grieder, CEO bij Hugo Boss AG in het verslag, “dankzij de strikte uitvoering van de ‘claim 5’-strategie hebben we van 2022 een recordjaar gemaakt in alle facetten; van de merken tot aan de regio’s en de raakvlakken bij de consument. Het meest belangrijke is de opfrisbeurt bij het merk wat ervoor zorgde dat Boss en Hugo enorm groeiden.”

Per regio bekeken groeit de modegroep het hardst in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Noord- en Zuid-Amerika. Hier ligt de omzet 32 procent boven het omzetniveau van 2021. De omzet werd aangedreven door omzetgroei met dubbele cijfers in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en het Midden-Oosten. In Asia-Pacific groeide de omzet met 6 procent. Hier hard het bedrijf te kampen met winkelsluitingen in China als gevolg van het coronavirus.

Voor financieel jaar 2023 voorspelt de CEO dat de omzet een ‘midden-cijferige’ groei zal doormaken. Precieze cijfers worden niet genoemd in het verslag. Wel wordt vermeldt dat het bedrijf een belangrijke volgende stap zal zetten om toe te werken naar een omzet van 4 miljard euro die gerealiseerd moet worden voor 2025.