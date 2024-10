Hugo Boss Foundation investeert in Indiaas katoenvezelproject

De Hugo Boss Foundation tekent een partnerschap met de Grameena Vikas Kendram Society of Rural Development (GVK Society), een Indiase grass-root non-profit organisatie met de missie om regeneratieve, circulaire en sociaal inclusieve agrarische waardeketens op te bouwen die waarde optimaliseren voor kleine boeren en inheemse gemeenschappen. Het is het tweede lange termijn partnerschap van Hugo Boss Foundation, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

De foundation zal 500.000 euro in drie jaar doneren om een regeneratief voedsellandschap en katoenvezelproject te ondersteunen in de inheemse dorpen van het Oost-Ghats van Andhra Pradesh in Zuid-India. Het doel is om 5.250 hectare, ongeveer zo groot als 3.000 voetbalvelden, te veranderen in regeneratieve voedsel- en katoenlandschappen. Dit initiatief moet niet alleen sociale en economische voordelen opleveren, het moet ook bijdragen aan het verminderen van klimaatverandering en het vergroten van de biodiversiteit.

“We zijn verheugd om GVK Society en hun holistische benadering van regeneratieve landbouw te ondersteunen,” zegt Daniel Grieder, CEO van Hugo Boss AG en Managing Director van Hugo Boss Foundation. “Door met hen samen te werken, ondersteunen we een van de meest innovatieve methoden voor het betrekken van materialen, wat essentieel is voor het verminderen van de ecologische voetafdruk van de mode-industrie en ook voor het verbeteren van de levensstandaard van lokale boeren. Dit sluit aan bij onze eigen belofte bij Hugo Boss om tegen 2030 honderd procent van de natuurlijke materialen in onze collecties te betrekken via regeneratieve landbouw of gesloten kringlooprecycling.”

Aneel Kumar Ambavaram, Chief Functionary bij GVK Society, voegt toe: “Bij GVK Society is het ons doel om landbouw om te vormen tot een krachtige, op de natuur gebaseerde oplossing, die zelfredzame gemeenschappen voedt die in harmonie met elkaar en het milieu leven. Dankzij de financiering van de Hugo Boss Foundation kunnen we ons regeneratieve model van voedsel- en vezellandschap verder ontwikkelen en diversifiëren naar gewassen als koffie, peper, gierst, kurkuma en gember, met internationale marktconnecties. Deze steun draagt bij aan een nog gezondere en evenwichtige bodem op de lange termijn en versterkt ons vermogen om onze impact te vergroten en meer boeren in meer dorpen te bereiken.”