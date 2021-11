Hugo Boss ontvangt 'groene' lening van 600 miljoen euro, verduurzaming bedrijf bepaalt renteniveau

Modemerk Hugo Boss heeft een consortiale lening ontvangen van negen internationale banken, ter waarde van 600 miljoen euro. De rente die Hugo Boss over de lening betaalt, wordt jaarlijks bepaald op basis van Hugo Boss’ prestaties op duurzaamheidsgebied. Dat is te lezen in een persbericht van het Duitse modebedrijf.

De consortiale lening moet Hugo Boss de financiële ruimte geven voor een succesvolle implementatie van zijn groeistrategie. Daarin zijn ook duurzaamheidsdoelen vastgelegd: zo wil het bedrijf in 2030 zelf klimaatneutraal zijn en in 2045 een volledig klimaatneutrale toeleveringsketen hebben. In 2030 moet bovendien acht van de tien producten die Hugo Boss produceert, circulair zijn. De consortiale lening is een financieel instrument dat Hugo Boss daarbij een duwtje in de rug geeft.

Het niveau van de rente wordt vastgelegd op basis van de vooruitgang die Hugo Boss boekt op vier gebieden: CO2-reductie, het aandeel vrouwen in managementposities, eerlijke werkomstandigheden bij toeleveranciers en het gebruik van duurzamer katoen.

Naast consortiale leningen worden in de laatste jaren ook steeds vaker andere financiële instrumenten ingezet voor verduurzaming. Een voorbeeld zijn <a href=”https://fashionunited.nl/nieuws/business/via-outlets-haalt-600-miljoen-euro-op-met-groene-obligaties-voor-verdere-groei-en-verduurzaming/2021111651669” target=”_self”><u>groene obligaties</u></a>, waarbij kapitaal wordt opgehaald voor projecten op het gebied van duurzaamheid.