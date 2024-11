Hugo Boss stabiliseert omzet in derde kwartaal, maar winst krimpt

Hugo Boss AG houdt de resultaten in het derde kwartaal van boekjaar 2024 stabiel. De omzet blijft op peil terwijl de operationele winst en de nettowinst een kleine krimp laten zien, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Het Duitse modebedrijf geeft aan de verwachtingen voor boekjaar 2024 waar te kunnen maken. Deze voorspellingen werden na een zwak tweede kwartaal naar beneden bijgesteld.

Samenvatting Hugo Boss houdt derde kwartaal resultaten stabiel ondanks lichte daling operationele en nettowinst.

Omzet blijft gelijk aan vorig jaar, maar Azië-Pacific laat wel een krimp zien.

Bedrijf blijft focussen op kostenbesparingen en intensivering merkverband Hugo en Boss om winstgevendheid te waarborgen.

De omzet van Hugo Boss bedraagt 1,03 miljard euro in het derde kwartaal. Het bedrijf schreef in dezelfde periode vorig jaar eenzelfde omzet in de boeken. Het Duitse modeconcern zegt nog steeds te lijden onder de macro-economische en geopolitieke onzekerheden. “Vooral in China werd de algehele marktomgeving beïnvloed door de aanhoudende matige consumentenvraag.” Het resultaat is een krimp van 7 procent in Azië-Pacific. De EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) noteerde daarentegen een groei van één procent.

Het operationele resultaat zakt terug van 103 miljoen naar 95 miljoen euro. Dit markeert een daling van 7 procent. De nettowinst daalt harder. Hugo Boss schrijft 12 procent minder winst in de boeken: 56 miljoen euro.

Daniel Grieder, Chief Executive Officer van Hugo Boss, deelt dat het bedrijf een belangrijke vooruitgang heeft geboekt wat betreft het verbeteren van de kostenefficiëntie. “Door onze wereldwijde inkoopactiviteiten verder te benutten en onze eerder dit jaar geïntroduceerde kostenmaatregelen rigoureus uit te voeren, hebben we de productiviteit en effectiviteit in ons hele bedrijf verbeterd en de ontwikkeling van onze nettowinst ondersteund.”

Grieder geeft dat het bedrijf zich blijft inzetten om de band tussen de merken Hugo en Boss te intensiveren en blijft focussen op het verbeteren van de kostenefficiëntie. “Deze evenwichtige aanpak is essentieel voor het waarborgen van onze winstgevendheid in 2024 en daarna.”

De verwachtingen voor boekjaar 2024 werden na een zwak tweede kwartaal geherformuleerd. Hugo Boss verwacht nu een omzetplus tussen de één en vier procent. Wat betreft het operationele resultaat wordt een ontwikkeling met een bandbreedte van 15 en 5 procent verwacht. Dit komt neer op 350 miljoen tot 430 miljoen euro.