Hul le Kes start crowdfunding voor wereldwijde expansie

Nadat modeontwerper Sjaak Hullekes met zijn eigen modelabel stopte, lanceerde hij ruim vijf jaar geleden samen met zijn partner, Sebastiaan Kramer, Hul le Kes. Een merk en ‘social enterprise’ dat draait om de bezieling van kledingstukken. Hul le Kes groeide in vijf jaar tijd uit tot een pionier in circulair en inclusief ondernemen. Nu is het tijd voor de volgende stap: internationale uitbreiding. Om dat te bereiken, is groeigeld nodig. Het Nederlandse modemerk start dan ook een crowdfunding met een streefbedrag van 50.000 euro.

Hul le Kes strijdt tegen overconsumptie en biedt een sociale werkplaats voor mensen met een afstand op de arbeidsmarkt. Het bedrijf bestaat uit vijf entiteiten. Zo wordt er in Hul le Kes Design Studio textielafval verzameld en nieuwe collecties ontworpen. Hul le Kes Manufacturing Studio is verantwoordelijk voor de productie van alle producten en Hul le Kes Recovery Studio richt zich op het herstel van zowel mensen als textiel. Laatstgenoemde fuseerde in november 2023 met het sociale atelier Studio 3. Het modemerk heeft ook een eigen winkel in Arnhem en is via wholesale aanwezig op markten zoals Amerika, België, Duitsland en Zuid-Afrika. In Nederland is het merk, volgens de website, verkrijgbaar bij zes retailers.

Hullekes en Kramer legden in de afgelopen vijf jaar een sterke fundering voor het merk en de verdere groei van het bedrijf. “Dit is hét moment om door te pakken, zodat we onze internationale aanwezigheid kunnen versterken en onze impact wereldwijd kunnen uitbreiden”, schrijven de twee op de crowdfundingspagina van CrowdAboutNow.

Hul le Kes zoekt groeigeld middels crowdfunding

Om de boodschap van Hul le Kes wereldwijd te verspreiden, is geld nodig. Daarom zoekt het merk naar groeigeld van minimaal 50.000 euro. Met dat geld kan de internationale verkoop worden uitgebreid. Hierdoor kan het bedrijf ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een beschermde werkomgeving bieden en nog meer textiel van de afvalberg redden. Op het moment van schrijven staat de teller van het ingezamelde bedrag al op zo’n 42.666 euro. Het maximale streefbedrag staat vastgesteld op 100.000 euro. Als dit hoogtepunt wordt bereikt, kan Hul le Kes de zichtbaarheid en de impact als pionier in duurzame mode verder versterken door in het buitenland meer PR-activiteiten te ondernemen.

Men kan investeren in Hul le Kes op twee manieren. Hul le Kes biedt een ‘voorverkoop optie’ en een lening aan. De ‘voorverkoop optie’ is mogelijk vanaf vijftig euro, een lening wordt verleend vanaf 250 euro. De crowdfunding loopt tot en met 21 december 2024.