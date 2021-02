Hutspot start door met nieuwe eigenaar Dille & Kamille, winkel van Woustraat heropent

Lifestylemerk Hutspot maakt een doorstart met Dille & Kamille. Dat schrijft retailvakblad Retailnews, en wordt tegenover FashionUnited telefonisch bevestigd door curator Peter Bos. Dille & Kamille neemt in elk geval de oorspronkelijke vestiging van Hutspot aan de Amsterdamse Van Woustraat over, waar het voormalig personeel ten dele weer aan de slag kan, zo vertelt de curator. Ook worden voorraden, inventaris, handelsnaam en goodwill overgenomen.

Volgens de curator blijft medeoprichter en CEO Nick Van Aalst betrokken bij de herstart van Hutspot. De andere twee oprichters, COO Pieter Jongens en CFO Reinier Bernaert, hebben inmiddels een ander pad gekozen.

Volgens Retailnews neemt Dille & Kamille waarschijnlijk ook het filiaal in Eindhoven over en wil het ‘op zo kort mogelijke termijn’ nog andere Hutspot-locaties openen in onder andere Rotterdam, Utrecht en Amsterdam-West, maar dat kan de curator niet onderschrijven. Retailnews meldt daarnaast dat Dille & Kamille de intentie heeft om Hutspot te positioneren als een ‘duurzaam lifestyle-merk’. Ook zouden er plannen zijn voor een online platform met ‘creatieve en duurzame merken’.

FashionUnited heeft contact gezocht met Dille & Kamille, maar is nog in afwachting van een reactie.

Hutspot ging op de valreep van 2020 failliet. Het bedrijf had kort voor de coronacrisis nog flink geïnvesteerd in de acht eigen winkels, gelegen in onder meer Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Rotterdam. Daardoor was er tijdens de coronacrisis weinig buffer om op te bouwen. Ook had Hutspot geen webshop waarmee de dalende omzetten in de winkels konden worden opgevangen. “Als je op een gegeven moment op 50 procent omzetverlies zit en je ziet dat de groei naar online gaat, daar is ons type retail niet tegen bestand,” zo zei Van Aalst destijds tegen Textilia. “Hutspot is een offline retailer.” Daar komt komend jaar dus mogelijk verandering in.

Hutspot werd in 2012 opgericht door Van Aalst, Pieter Jongens en Reinier Bernaert. Het bedrijf begon als pop-up winkel, een springplank voor jonge creatieven en startende merken. In 2014 werd Hutspot tijdens een ABN AMRO-retailseminar uitgeroepen tot beste start-up. In 2013 werd er al een eigen accessoirelabel gelanceerd, in 2018 kwam daar een eigen kledinglabel bij.

