IMG trekt zich na twintig jaar terug als eigenaar van Australian Fashion Week.

Het Amerikaanse mediabedrijf IMG trekt zich terug als eigenaar en organisator van Australian Fashion Week, zo meldt The Guardian. Australian Fashion Week speelt een belangrijke rol als springplank voor Australische ontwerpers. Sinds de oprichting in 1996 heeft het evenement Australische modetalenten in de schijnwerpers gezet, met namen als Romance Was Born, Dion Lee, Zimmermann en Akira Isogawa.

IMG nam de leiding over het evenement in 2005 en heeft sindsdien bijgedragen aan de internationale groei van het platform. Waarom IMG zich terugtrekt, is niet duidelijk. Ook zijn er geen financiële cijfers bekendgemaakt. Natalie Xenita, vice-president en managing director van IMG Fashion Events Asia Pacific, verklaart trots te zijn op wat IMG de afgelopen twintig jaar heeft bereikt.

Ondanks de terugtrekking van IMG gaat het geplande programma dit jaar nog door. Het laatste event dat IMG organiseert, is de Australian Fashion Laureate, de jaarlijkse modeprijzen die in november in Sydney plaatsvinden. Deze ceremonie markeert het einde van een hoofdstuk voor het evenement onder IMG's leiding.

De Australische modegemeenschap benadrukt het belang van Australian Fashion Week voor de industrie. Marianne Perkovic en Jaana Quaintance-James, respectievelijk voorzitter en CEO van de Australian Fashion Council, spraken in een gezamenlijke verklaring hun waardering uit voor het event als platform voor zowel lokale als internationale zichtbaarheid van Australische ontwerpers.

IMG kondigde in augustus nog de data en partners voor het evenement in 2025 aan, waaronder samenwerkingen met Pandora en Business of Fashion. Met de aankondiging van hun vertrek blijft het onzeker hoe Australian Fashion Week zich verder zal ontwikkelen.