Inditex Lelystad: Nieuwe rustplaats voor chauffeurs na klachten over overlast

Inditex wil klachten over zijn distributiecentrum in Lelystad (Midden-Nederland) verminderen. Volgens lokale media, waaronder De Stentor (DS), ontstaan deze klachten vooral doordat vrachtwagens voortdurend naar het distributiecentrum op het Lelystad Airport Businesspark rijden en vaak lang op de wegen van het terrein moeten wachten, wat hinder veroorzaakt. Om dit te voorkomen, bouwt Inditex een rustplaats voor vrachtwagenchauffeurs van meer dan 45.000 vierkante meter met 156 parkeerplaatsen. De bouw begint na de zomer, meldde DS als eerste.

In een bericht aan FashionUnited laat Inditex weten: "Het project, ontworpen door het prestigieuze architectenbureau Batlle i Roig uit Barcelona, ​​beoogt comfortabele en functionele faciliteiten te bieden aan vrachtwagenchauffeurs, die harmonieus aansluiten bij de natuurlijke omgeving van het bedrijventerrein en inspelen op de dagelijkse behoeften van chauffeurs."

Het vervolgt: "Een belangrijk element van het ontwerp is het servicegebouw van 850 vierkante meter, met douches, toiletten, wasmachines, kleedkamers en een kantine. Daarnaast beschikt het terrein over vijf aangelegde buitenruimtes met picknicktafels en zitgelegenheid. Integratie in de omgeving staat eveneens voorop. Het project omvat de aanplant van 500 bomen, inheemse struiken en wandelpaden, die bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied."

Inditex bouwt sinds 2017 in Lelystad aan het grootste distributiecentrum van Nederland, volgens het Financieele Dagblad. Dit is de enige vestiging van het modeconcern buiten Spanje. Halverwege 2025 bereikt het centrum bijna 300.000 vierkante meter (zo groot als 42 voetbalvelden). Het bedrijf, moeder van grote merken waaronder Zara, Pull & Bear en Massimo Dutti, heeft een optie om het terrein met nog eens 160.000 vierkante meter uit te breiden. In 2024 kondigde Inditex aan tot en met volgend jaar jaarlijks 900 miljoen euro te investeren in logistiek in Valencia, Zaragoza en Lelystad.