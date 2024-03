Inditex-medewerkers opnieuw in actie om loonsverhoging af te dwingen

Inditex boekte in financieel jaar 2023 een miljardenwinst, maar Spaanse medewerkers vinden dat zij daar maar weinig van terugzien. Dus, kwamen zij vrijdag in actie en vonden er protesten in diverse Spaanse steden plaats, schrijft nu.nl.

Medewerkers van onder andere Zara en Bershka verschenen vrijdag met vlaggen en fluitjes bij verschillende Inditex-winkels in Madrid, Barcelona, Valencia en Sevilla. Werknemers willen onder meer bonussen afdwingen en wijzen daarbij op de recordwinst en de stijging van de hoeveelheid dividend die aandeelhouders krijgen, aldus nu.nl. De protesten werden georganiseerd door de twee grootste Spaanse vakbonden: UGT en CCOO.

Het is niet de eerste keer dat Inditex-medewerkers staken. Het afdwingen van bonussen en loonsverhogingen speelt al langer. Zo kregen werknemers in de Spaanse stad A Coruna (en de stad waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft gevestigd) destijds een bonus van 1.000 euro. Na toenemende druk kwam daar ook een loonsverhoging van 322 euro bij. UGT en CCOO kwamen destijds in actie om de loonsverhoging voor iedere winkelmedewerker door te voeren die binnen Inditex werkt én in heel Spanje.