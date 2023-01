Spaanse vakbonden willen loonsverhoging voor alle winkelmedewerkers van Inditex

De Spaanse vakbonden roepen alle Inditex-medewerkers op om opnieuw te staken op 23 januari. Vakbonden, UGT en CCOO, vragen Inditex om alle winkelmedewerkers in Spanje de loonsverhoging en voordelen te geven die op dit moment alleen voor werknemers in A Coruna gelden- de stad waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft gevestigd.

Net voor de feestdagen kondigde Inditex aan dat zij haar werknemers in A Coruna een bonus geeft van 1000 euro. Door de toenemende druk van de vakbonden en dreigende stakingen stemde Inditex net voor het nieuwe jaar in met een loonsverhoging van 322 euro voor zijn werknemers in A Coruna. Inditex betaalt de loonsverhoging uit vanaf januari en is afhankelijk van het aantal uren dat een winkelmedewerker heeft gewerkt. Een verdere verhoging van 20 euro wordt gepland in november 2023. In 2024 wordt er een verhoging van 40 euro gepland.

De twee grootste vakbonden van Spanje, UGT en CCOO, willen nu dat de loonsverhoging voor iedere winkelmedewerker gaat gelden die binnen Inditex werkt én in heel Spanje. De staking vindt op 23 januari plaats. Dat is net voordat Inditex rond de tafel gaat zitten om met de vakbonden te onderhandelen over een verbetering van diezelfde arbeidsvoorwaarden.

“De reden voor dit nieuwe protest is de voortzetting van onze eisen van 7 januari, toen de winkelmedewerkers ‘een stap in de goede richting zetten en besloten een einde maakte aan de protesten’ naar ‘een toekomst met lage lonen en meer dan duidelijk verlies van rechten’”, aldus de CGT in haar document dat oproept tot demonstraties op 23 januari. “Wij eisen dat Inditex met een gerechtvaardigde loonsverhoging en arbeidsvoorwaarden komt die het medewerkers in staat stelt om het werk met het gezinsleven te combineren.”