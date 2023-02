Inflatie daalt: 7,6 procent in januari

De inflatie daalt van 9,6 procent in december naar 7,6 procent in januari, dat blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS berekende de snelle raming op basis van nog onvolledige brongegevens.

In december dreven de prijzen van modeproducten de inflatie op. Toen was kleding gemiddeld 12,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat was in de eerste helft van 2022 nog niet het geval: de prijzen stegen toen tussen de drie en vier procent. Vanaf september liepen de prijzen flink op en lagen ze acht procent boven het niveau van september 2021.

Wat precies het aandeel van de prijzen van modeproducten op de inflatie van januari is, is nog niet bekend omdat het gaat om een snelle raming waarvan de brongegevens onvolledig zijn.